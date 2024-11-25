得寵先生｜鄭丹瑞謝票場遇恩師即爆喊 健康旦與「佳叔」對談火藥味濃 (16:20)

鄭丹瑞在昨天謝票場巧遇中學恩師，他即忍不住爆喊；另外，健康旦和佳叔在訪談節目中，火藥味濃，佳叔還拂袖而去。（大會提供）

寰亞電影《得寵先生》本周四（28日）上映，男﹑女主角鄭丹瑞（旦哥）與盧慧敏（Amy)馬不停蹄出席優先場謝票。

昨日旦哥與Amy以及電影團隊，走訪多個《得寵先生》優先場謝票，與觀眾分享拍攝難忘事，其中一場是旦哥母校同學會包場。在戲院外旦哥坦言心情特別緊張，因為當年教過他的老師亦在場，入場時他故作淡定，向老師鞠躬講「早晨」，老師亦回應他「乖啦」，全場笑聲。

然後旦哥開始口震震，說：「我見到我中學嘅老師，我頭先，𠵱家已經想喊⋯⋯」話口未完就爆喊，他邊捽額頭邊控制情緒，但仍然激動，他對老師說：「你（老師）點會嚟睇我做戲㗎，你要我讀書乖，我都唔乖！」

觀眾席上的老師說：「我有睇你YouTube㗎！」旦哥續說：「當年聖保羅老師對我嘅關顧、對我嘅教育，今日希望老師睇到你嘅學生，做一齣好戲畀你睇，多謝！」他再向老師鞠躬致謝。

旦哥的YouTube頻道「健康‧旦」近日有新訪談環節上架，主持人旦哥訪問電影《得寵先生》超臭脾氣的孤獨廢老「任春佳」（佳叔），兩個旦哥以兩個極端造型同場，相映成趣。「佳叔」透露「被退休」後變孤獨老人、被女兒誤會、與狗舍和浪浪「燒腩」的恩怨，旦哥踢爆「佳叔」兩度吊頸都被「燒腩」拯救，「佳叔」突然老羞成怒，掟咪拂袖離場，氣氛尷尬！

（即時娛樂）