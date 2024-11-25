盧瀚霆讚汪明荃娛樂圈經典 重踏紅館舞台感受深：永不放棄表演 (17:42)

汪明荃（阿姐）昨晚（24日）在紅館舉行演唱會尾場，邀來容祖兒﹑楊千嬅和MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo，教主）擔任表演嘉賓，今次亦是教主自2022年7月後，相隔2年多再踏上紅館舞台演出。。

當阿姐於唱完《像白雲像清風》後說：「今次我開呢個演唱會真係好開心，因為可以借住呢個機會，同我啲歌迷見面，又可以見到好多我啲好拍檔，仲有好多歌手朋友，有唔同嘅 Diva，亦都有年輕啲嘅歌手，搵佢哋做嘉賓，又個個都好好，全部都無拒絕。有一位，我話想請佢做嘉賓，佢就即刻畀咗個手勢我，話畀我知OK OK，有請Anson Lo !」

Anson Lo從升到台上後，音樂便響起《紫釵恨》前奏，阿姐即說：「吓！你唱鄭少秋嘅歌？」2人合唱完此曲後，阿姐說：「多謝Anson Lo，多謝晒你。」阿姐問教主出道多少年，Anson Lo答她今年出道第6年，汪阿姐讚歎：「你已經有咁多followers，犀利，你一定係好勤力，做得好好，所以有咁多人擁戴，繼續加油。」Anson Lo說：「做好每一日嘅本分，唔好令到支持我嘅粉絲﹑支持我嘅神徒，支持我嘅觀眾同朋友失望，盡自己努力。」

阿姐說：「要做好自己！點解會請你做嘉賓？其實我哋係咪好熟？好似唔係好熟。」AnsonLo再說：「本身我哋唔係好熟，但係每一年我哋起碼都會見一次，就係拜年嘅時候，咁就同你拜過幾次年。每次去阿姐度拜年都好多嘢食，佢嘅蘿蔔糕好好食，又可以飲到阿姐嘅湯，總之拜年嗰日嘅早餐同午餐，都千祈唔好食。」阿姐問他：「點解你會唱呢首《紫釵恨》？其實呢首歌係Anson Lo揀，唔係我揀，點解呢？」

Anson說：「首先我要多謝阿姐畀好大嘅自由度我去揀你嘅歌，我覺得呢一首歌係你其中一首經典之作，你唱得好有女人味，好有風情，好Classy好高貴，好有感情，有好多Story 嘅感覺，我每次睇你演出，同唔同單位唱呢首歌，完全係視覺歌聲上享受。今（昨）日好開心，除咗唱呢首歌之外，我仲嗲咗阿姐好耐，問佢可唔可以唱多一首歌？」阿姐再問：「呢首歌好配合個環境，全部都係粉紅色！好，我哋就唱呢隻《迷人Pink Lady》。」

唱完後，阿姐說：「你好鍾意呢首《迷人Pink Lady》啵！」教主說：「梗係鍾意啦，有邊個唔鍾意呢首歌？」阿姐說：「好多人羨慕我可以握住Anson Lo隻手。」Anson Lo再說：「好多人羨慕我可以捉住阿姐隻手就真，今（昨）晚我全家都嚟欣賞你演唱會。」之後汪阿姐便把舞台交給Anson Lo。

Anson Lo唱出《Hey Hey OK!》前說：「首先好多謝好榮幸，可以接受到阿姐嘅邀請，好榮幸可以做到阿姐演唱會嘅嘉賓，呢一個演唱會嘉賓，係我諗都冇諗過，一定係我人生同事業嘅里程碑。

在座有我嘅全家同我嘅親戚，我爹哋媽咪同我家姐都嚟咗睇，佢哋都覺得係一件好開心嘅事。呢個絕對係一個好大嘅榮幸，阿姐喺香港娛樂圈係一個經典，亦係影響咗香港咁多年以來嘅文化嘅Icon，好想大家喺呢個時候，用掌聲再次多謝阿姐。」

Anson Lo接着說：「好多謝阿姐可以畀機會我上到呢個舞台，係好珍貴回憶，我重新可以踏上呢個舞台同大家一齊，可以表演畀大家睇，而表演永遠係我最鍾意，永遠都唔會放棄嘅項目，我一定會用100%回饋番畀所有觀眾。」

「我本身對阿姐嘅印象，佢係冰山雪人美女，阿姐佢好有禮貌，嗰陣我同佢唔係咁熟，我唔係好夠膽同佢講嘢，我淨係記得第一次拜年嗰陣，我只係默默低頭喺度食，食晒佢嘅蘿蔔糕，我記得阿姐第一次同我嘅對話係，問我要唔要攞一底（蘿蔔糕）返屋企？咁最後我有攞到，因為太好食，我諗阿姐整嘅蘿蔔糕，係我人生食過最好食嘅蘿蔔糕。

之後再次去拜年，或者喺唔同嘅工作環境，見到阿姐同家英哥，佢哋就冇咗當初嗰種我自以為感受到嘅距離感，因為佢哋係一對好栽培後輩、好惜我嘅長輩，甚至乎係喺我路途上好緊要嘅老師。

阿姐今次邀請我做嘉賓，當我哋喺排練室綵排嗰陣，我都感受到阿姐嘅愛，因為每一次唱完之後，佢都同我講『你真係唱得好好喎』，好多謝阿姐真係好Support我。唱歌方面佢畀咗好多Advice我，點樣可以唱佢嘅歌再唱得好啲，佢又同我講想加啲其他嘢都得。」

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（即時娛樂）