ANSONBEAN張天穎情侶檔拍宣傳片 迎來拍拖後首個聖誕 (18:15)

ANSONBEAN（陳毅燊）和女友張天穎（Jaime）以情侶檔身分，甜蜜現身商場活動。愛得公開大方的ANSONBEAN與Jaime迎來拍拖後首個聖誕，拍攝時難掩開心笑容！

2人首度以情侶身分拍攝宣傳短片，把握機會寓工作於娛樂，鏡頭前後表現甜蜜！Jaime指一向喜歡聖誕節:「細細個開始已經好鍾意聖誕節，呢個節日一直都帶畀我浪漫甜蜜感覺，周圍都充滿住好靚嘅聖誕裝飾，特別係聖誕樹。」

ANSONBEAN聞言亦同意：「頭先都已經同佢（Jaime）驚歎咗好多次，未見過商場有旋轉木馬，聖誕影相打卡啱晒，仲有人生四格照相館，可以留低同另一半或者朋友嘅珍貴回憶，。」

被問到是否有計劃慶祝聖誕節，Jaime指為自己安排「重要任務」：「就係斷捨離！每逢年尾就好想留喺屋企，最好嘅活動就係執屋，同埋想多啲時間陪屋企人、見外國返嚟嘅朋友。」ANSONBEAN則未有特別計劃，但會趁放假和Jaime看戲過二人世界。

ANSONBEAN還透露來年工作計劃：「除咗固定音樂工作，同時間下年初會有部喜劇（劇集）播出街，同埋之前拍嘅動作戲，即將下年上映，過咗2024年會有好多刺激嘢發生。」

身為女團Beanies一份子的Jaime，除了團隊工作，亦積極活躍個人發展，最近推出全新音樂作品《唯獨我是不可取替》，她希望大家多多支持：「由搵靈感、創作到推出已經用咗好長時間，嚟緊都會同朋友合作出一首聖誕歌，希望大家鍾意。」

（即時娛樂）