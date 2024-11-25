陳寶珠自封宅女拒出夜街 聞呂奇傳死訊不驚訝 (18:32)

陳寶珠表示聽到呂奇傳死訊的消息並不驚訝，因每個人都要經歷生與死，她說：「如果係真嘅，希望佢去得舒服啲。」（林祖傑攝）

陳寶珠及馮允謙 （Jay Fung）今天（25日）到尖沙咀，出席「香港血癌基金」慈善聖誕活動，寶珠姐獲大批視為「老友」的粉絲到場支持，她表示已擔任基金愛心大使23年，由中年變成長者，特別多謝一班「老友」，她說：「追隨幾十年唔容易，祝開開心心、健健康康。」陳寶珠又自稱宅女，平時不出街，對其他人而言可能很枯燥，但聖誕節都會在家中和家人朋友聚餐慶祝。

陳寶珠表示影迷會將近成立60週年，粉絲陪住她長大，她說：「我10幾歲佢哋又10幾歲，好多都70幾歲，𠵱家我哋唔係追星關係，大家識咗幾十年，好多（粉絲）個名我都知道。」77歲的她身體健康，她說：「我唔出夜街、早睡早起、成日做運動、又食得檢點，最緊要個人放鬆啲，唔好太緊張，唔做嘢就唔會緊張㗎。」

問可會考慮再演出？她笑道：「如果話畀你聽唔會，將來我做，又會話講過唔做，世事無絕對，如有機會或者適合時機，試吓玩吓。」

她透露近年都有人洽談做演唱會及粵戲，問想做哪一樣？她說：「除咗演唱會，因為我唔唱得唔跳得，當年拍戲跳舞都係夾硬，大家睇清楚就發覺跳得冇味道，得個跳字，但叫我唱粵曲演粵劇興趣就多啲，舞台劇我都好鍾意。」

對於粵語片當紅小生呂奇驚傳離世，寶珠姐則說：「有人問我，但我唔知道呢件事係咪真，大家拍完戲幾十年，已經冇見面或聯絡。」她表示聽到消息並不驚訝，因每個人都要經歷生與死，她說：「如果係真嘅，希望佢去得舒服啲。」

（即時娛樂）