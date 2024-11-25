「媽妹」死過翻生 要活在當下 肥媽稱人生正倒數 掙錢吃喝玩樂做慈善 (21:55)

黑妹指演唱會是part 2，象徵演出上的開心指數跟7年前一樣，達致令人笑到「標尿」級別，呼喚觀眾著定紙尿片入場。（鍾偉茵攝）

肥媽（Maria Cordero）與李麗霞（黑妹）在2017年拍住上舉行《黑•媽媽笑住唱演唱會》反應熱烈，相隔7年她們再合體，12月重返灣仔伊館舉行2場《媽妹笑住唱演唱會part 2》，不過肥媽大爆與黑妺曾經犯禁，並列趕客「黑」星，被阻止入賭場表演，因為一件事發生才能化解風波，肥媽說：「雲頂賭場聽到我們之前的組合名叫『黑•媽媽』，覺得很趕客，很難賣票，怕客人聽到不吉利就不去玩，後來賭場幫我們換上新名叫『媽妹』，並再邀請我們演出，我們覺得這個名不錯，就繼續使用。」

肥媽指「媽妹」明年展開《笑住唱演唱會》巡演，跟不同地方樂迷相聚。黑妹指演唱會標明是part 2，象徵演出上的開心指數跟7年前一樣，達致令人笑到「標尿」級別，呼喚觀眾著定紙尿片入場，但內容方面會加入新元素，務求帶新鮮感回饋給大家，還透露肥媽要求高，已將表演流程表改了13版，肥媽直言：「最後改14版，大家畀了錢，當然要用心做好一點！我設計新造型，多謝黑妹相信我，放手讓我去搞，又配合演繹。」

兩人都是圈中的隱形富婆，且兒孫滿堂，為何仍搏命做騷搵錢？肥媽說：「社會環境變化，知道很多人都不開心，我們希望帶多些歡樂給大家，我們都經歷過病痛，死過翻生，更加要活在當下，不可以坐着等死，要更加活躍，我的人生正在倒數，掙到錢就吃喝玩樂、做慈善，我和黑妹去完上海旅行，享受過才是自己得著。我班孫都讀完大學，還想留什麼遺產給下一代？有剩錢就Lucky，冇剩錢就Sorry！」

黑妹認同肥媽永不言休的理念，並以前輩胡楓（修哥）作為榜樣：「修哥到今時今日仍未言之休，我們作為後輩要向他學習，都擔心退休後沒寄託，很快變老、患抑鬱。」

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（即時娛樂）