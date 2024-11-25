《萬千星輝賀台慶》破近5年收視紀錄 29.5點收視 吸192萬觀眾捧場 (20:20)

無綫公布上周（11月18日至24日）翡翠台收視，上周二（19日）《萬千星輝賀台慶》跨平台直播收視最高29.5點（192萬觀眾），打破近5年該節目收視紀錄，成為上周收視榜冠軍。

而翡翠台上周一至五晚各節目收視保持平穩，資訊節目《東張西望》最高收視25.9點（168萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.6點（140萬觀眾）；黎耀祥、胡定欣主演台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》播映大結局，最高收視23.5點（153萬觀眾）；楊茜堯、王浩信主演台慶劇《黑色月光》最高收視20.4點（132萬觀眾）；綜藝節目《與天地對話‧序章》，最高收視15.1點（98萬觀眾）；《與天地對話》首位登場嘉賓姜皓文，最高收視14.5點（94萬觀眾）。

周六晚C君、高海寧及陸浩明主持《Grand住去大阪》最高收視17.9點（116萬觀眾）；《澳門特別行政區政府呈獻︰澳門25個第一》最高收視16.3點（106萬觀眾）；特備節目《讓我們重新認識陳慧嫻》最高收視15.2點（99萬觀眾）。周日晚 《中年好聲音 3》香港、大灣區及新馬3個賽區展開60強混戰，最高收視22.6點（147萬觀眾）；陳貝兒主持《無窮之路IV─一帶一路》最高收視15.9點（103萬觀眾）。

（即時娛樂）