COLLAR下月澳門開騷 抱恙排練新歌單 期待全場大合唱 (12:00)

女團COLLAR今年3月組團兩周年，在九展舉行一連3場香港演唱會，反應熱烈，宣布於12月15日（周日）假澳門的倫敦人綜藝館舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024─MACAO》澳門演唱會！是次COLLAR澳門站演唱會，歌迷反應熱烈率先報捷，信用卡優先購訂票已爆滿，公開發售日期將在11月28日。

為了迎接COLLAR首個澳門演唱會，COLLAR積極備戰，隊長沈貞巧（Gao）表示這次是她們首個在香港以外舉行的演唱會，心情緊張和興奮，期望澳門粉絲可以透過演唱會感受到COLLAR的活力。她說：「畢竟以往觀眾都是透過熒光幕，看我們COLLAR的表演，而今次我們終於可以親身來到澳門，跟當地粉絲見面，非常難得，所有團員會用上200%的力量，務求當晚帶給觀眾難忘演出。」

對於12月的澳門場，會否跟今年3月在香港舉行的《COLLAR CRUSH LIVE 2024》表演上有所不同？Candy（王家晴）坦言澳門場將會有它的專屬歌單：「我們會挑選部分新的歌曲放入演唱會，至於是哪一些歌曲？暫時要賣個關子。」

距離澳門開騷日子愈來愈迫近，成員們各有各忙，但排練進展如火如荼，Winka（陳泳伽）笑言相距開騷日子不夠1個月，基本上每天各人都爭取排練機會，務求有最佳表現，她說：「雖然今年3月在香港做過《CRUSH》的Live，不過來到澳門場將會加入很多新點子，舞台設計會不同，所以COLLAR在排練時更加謹慎。我們會努力演出，好期待見到澳門觀眾，亦相信當晚會有來自香港粉絲到來支持。希望演出會有驚喜給大家。」

作為首個海外演出，Ivy（蘇雅琳）認為排練不算最辛苦，大概對上次演出已有一定程度認識及熟練度，由於舞台有改動，同時亦有新環節加入，她們需要重新適應新的走位。Ivy又透露最辛苦反而是當下有半隊成員抱恙中，就算排練都需要戴口罩，感覺就好似「蒙面超人」一樣，預計真正演出時，將會考驗她們「肺容量」。COLLAR亦一致認為，澳門場舉行在即，期待當晚全場大合唱《Chosen Family》，預計將會是最感動的一幕，她們必定會感動到喊。

（即時娛樂）