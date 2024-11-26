雲浩影再派歌 力爭叱咤女歌手獎 濕身拍MV 與前度殘影演對手戲 (12:27)

寰亞女歌手雲浩影（Cloud）今年的派台歌播放率不俗，力爭個人首個叱咤女歌手獎，近日Cloud再有新歌派台，相當勤力。

日前Cloud為新歌《世界多了一個陌生人》，在一間荒廢唐樓內拍攝MV，由於無人居住多年，大廈無電又無自來水，靠發電機和樽裝食水，入夜後樓梯變得陰森，Cloud更與神出鬼沒的「前度」演對手戲，考驗演技和膽量。

Cloud在MV中彈琴，她說：「第一次喺MV中彈琴，一直希望自彈自唱表演呢首歌，但有部分好澎湃，唔知道只有鋼琴可唔可以演繹到澎湃效果。今年嘅作品比較emo（情緒化），我本人性格都幾emo，之前幾首作品MV都要喊，今次唔使喊，拍之前同導演要求『我唔想再喊啦！』覺得開心，因為每次喊完都好攰。其實除咗眼淚，都可以用好多唔同藝術方式去表達情緒。」

另一幕，Cloud演繹出浴後頭腦清醒，不再沉溺在幻想，接受分手現實，所以露肩上陣，弄濕頭髮和臉龐。工作人員怕她着涼，每當導演cut機即上前為她披毛巾保暖，Cloud亦爽快拍攝完成。

Cloud表示當初聽到Demo時，腦海中已充滿畫面，她說：「感覺好浩瀚，好似兩顆星碰撞，相遇之後再分開。一位曾經最熟悉嘅人，變成陌生人，所以世界就多咗一個陌生人。」今次MV有一位看不到樣子的「男主角」，影像若隱若現，Cloud說：「男主角喺MV中只有一個殘影。（怎演對手戲？）秘訣就係睇佢唔到，導演要求我哋有距離感，即使有近距離嘅時候，我都要扮見佢唔到，感覺幾得意。」

在已荒廢的唐樓拍攝，Cloud坦言好多塵，但因為又天氣好，感覺不太差。她笑說：「拍攝組預先講明無廁所、周圍好污糟。嚟到有啲陽光，通風幾好，唔太熱，我已經好滿足。」

（即時娛樂）