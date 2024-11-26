李幸倪化身公主 於主題樂園獻Sing：成件事好夢幻好靚 (14:06)

Gin Lee以紫色low cut晚裝裙﹑配上金色長髮現身。原來為了這次演出，她事前已試了10多條裙。（大會提供）

Gin Lee（李幸倪）日前到主題樂園演出傳統聖誕節目「迪士尼聖誕音樂Live！」，當晚，Gin與香港兒童合唱團，在城堡前演唱多首經典歌曲，並跟米奇與好友為賓客以音樂送上祝福。演出結合光影投射、噴泉水柱與煙火，讓整個夜空充滿節日音樂氣息！

Gin Lee說：「好夢幻﹑成件事好靚，加埋一啲effect、煙花效果、燈光，全部都非常之靚嘅畫面。我見到嚟睇嘅觀眾，無論大朋友定小朋友，佢哋都充滿喜悅，我覺得好開心，好榮幸有呢一次嘅機會，可以同一班迪士尼朋友表演。」

表演中，Gin以紫色low cut晚裝裙﹑配上金色長髮現身。原來為了這次演出，她事前已試了10多條裙：「服裝上面花咗好多時間，試咗差唔多10幾條裙。之前大概知道成個setting係點樣，目標係想好完美咁融入成個setting。呢條裙無論顏色同cutting都好配合成個主題，加埋化妝、髮型同埋accessories都花好多心思配搭，出嚟效果好靚，自己都好開心。」又笑說：「感覺好似完成咗我想成為公主嘅願望。」

問到聖誕節怎樣慶祝，Gin Lee表示如沒有工作安排，會跟屋企人食聖誕大餐：「年尾通常唔會去旅行，會留喺香港慶祝。我都會佈置屋企，播聖誕歌，有啲Christmas氣氛。」

（即時娛樂）