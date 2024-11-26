異空感應｜陳曉華兩日冇冲涼被取笑臭 陳家樂：我都有份玩 (15:32)

譚凱琪穿上她與龔嘉欣合作出品的服裝，她指服裝只在網站出售，正考慮BB衫及母女裝市場。（林祖傑攝）

陳曉華、陳家樂、譚凱琪、阮浩棕等昨晚（25日）出席無綫劇《異空感應》首播飯局，陳曉華指該劇2年前拍攝，記得拍攝時很辛苦，她說：「我好固執，唔想大家覺得我係柔弱女子，只會被人恰，所以喺劇入面表現硬朗一面，堅持咗3個月，拍到成塊面白晒，黑眼圈又好勁。」

陳曉華表示拍攝時很少回家，經常在車睡覺，試過連續2天沒冲涼，被同劇演員取笑好臭，她笑道：「我有洗頭同刷牙，佢哋講笑啫！我點會臭啫？我係香香公主，因為我係桂花香。」問劇接劇播出會否擔心觀眾看厭？她信心十足說：「唔會，上一套主要可愛，呢一套英明神武，𠵱家仲有3套存貨，一套準備拍，套套唔一樣。」

陳家樂因要為HOY TV劇集《我愛九龍城》開工而姍姍來遲，他表示分別為兩台拍劇感覺也差不多，因為HOY TV拍劇的幕後，9成都在TVB合作過，他說：「估唔到TVB這套劇突然安排11月播，不過又要拍劇又要宣傳，唔會吃力，有工作就開心。」

對於陳曉華投訴拍攝時被取笑臭，陳家樂笑稱：「其實佢冇嘅，只是好多衰衰格格同劇男仔鍾意玩佢，一見到佢就話臭，我都有份玩，但一定唔係主腦，唔臭，但又未至於香。」

譚凱琪穿上她與龔嘉欣合作出品的服裝，她指服裝只在網站出售，正考慮BB衫及母女裝市場，她說：「我哋各投資6位數，生意唔錯，希望好快回本。」她表示這套劇能一嘗打女滋味，故打算讓女兒看，見到媽媽的另一面及明白媽咪的職業。

（即時娛樂）