張敬軒風雨不改送營養餐給傷者 甄詠蓓深受感動讚慷慨 (18:34)

甄詠蓓讚張敬軒為人慷慨：「他總是不需別人道謝，就因為這樣，我才要好好的感謝他。」（Ig圖片）

張敬軒向來扶掖後進，為演藝界貢獻不少，而他在教育﹑保育及音樂藝術方面也不遺餘力，備受行內人讚賞。戲劇導師甄詠蓓近日在社交平台發文多謝張敬軒，她表示挨近年尾，想趁收爐前好好多謝過去一年給她幫助的人，當中她點名提到張敬軒。

甄詠蓓表示去年9月起，張敬軒主動叫她在他的上環五星級Studio授課，場租費用他分文不收，還設立獎學金，由她和軒仔選出每班表現突出的同學獲得。

甄寫道：「其實他這些年來就一直送來年青有潛質的artists來上課，當中有歌手有演員有舞者，費用都是他付的，他就是希望有才華的人不要被埋沒...天啊！我這個學生怎叫人不愛他。對人慷慨這回事，有時我也會忘記，但這個人不會。」

甄又憶起一件事令她鼻子一酸，她提及兩年多前行業內發生一場工業意外，並爆軒仔原來每天都風雨不改，指定專人製定有營養餐單送飯送湯給傷者，她寫道：「當時間把事情淡化，他卻仍然惦掛被遺忘的人。他總是不需別人道謝，就因為這樣，我才要好好的感謝他。」張敬軒也留言回覆甄詠蓓：「Dear Missy，一切都因為您嘅愛、亦都因為您教我哋去愛。」

跟軒仔合作無間的演唱會監製莊少榮，近日亦在Ig貼出和軒仔合照，並鳴謝對方：「我非常相信一點，愛，是付出的。是條件的，是非常重要的。而這種分享，是一種栽種，之後，在對方心裡發芽，成為一棵樹，之後由對方分享他們的愛予其他人。」

他表示軒仔非常著重演出質素：「他每一個堅持，目的只有兩個，第一，就是希望每一個入場觀眾都欣賞到一個非常出色的演出，他希望每一個觀眾所用的一分一毫都是值得的。第二，他希望每一個參與製作演唱會的夥伴們都能夠成長，為香港演唱會業界爭光。可能在很多人眼中是沒有必要的壓力，但我看到的反而是無私的推動力。」

莊少榮又引一個例子，原來籌備演出期間，他發現軒仔去年已自掏腰包，為舞蹈員訂製個人專屬耳機：「而為了做這個倒模，他更book了一間診所，為所有舞蹈員去做倒模，這一個動作，可能觀眾是完全沒有發覺，但他的目只是希望所有舞蹈員，能夠盡情地去發揮最好的狀態。

近年他更加會在每一個演出之前，為舞蹈員安排上戲劇訓練過程，希望提升每一個舞蹈員的內在藝術修為，這個動作其實並非單一為自己的演唱會而做，因為所有的栽種，都是對整個行業成長給予最大的推動力。」

（即時娛樂）