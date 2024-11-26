鍾雪瑩封金馬影后認嚇親 揭獲獎優勝之處 暫未考慮加片酬 (19:56)

鍾雪瑩表示不可憑一個畫面去判斷君如當下心情，就算對方真的嚇親，也是合理，她說：「我都嚇親嘛！我諗好多人都嚇親，震驚咗！」（網上圖片/鍾偉茵攝）

29歲的鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》擊敗吳君如﹑張艾嘉﹑夏于喬和區嘉雯，首度封金馬影后，今天（26日）電影公司為她安排記者會開香檳慶祝。

問到可有留意吳君如聽到賽果後呆了的表情，她表示沒有翻看片段：「有少少唔敢睇番，唔慣睇番自己啲片，同埋驚講得好『㪐㩿』，以前做電視觀眾時，好有興趣經常睇前輩頒獎感言，覺得好好聽，驚自己做唔到好好聽感覺，所以唔睇番段片。」

鍾雪瑩表示不可憑一個畫面去判斷對方當下的心情，就算對方真的嚇親，也是合理，她說：「我都嚇親嘛！我諗好多人都嚇親，震驚咗！純粹當時佢（吳君如）被拍到最大頭，先被放大嚟睇。」

問覺得自己哪方面勝過前輩？她說：「我覺得唔係勝過前輩，只係咁啱角色題材要表現嘅比較多，亦要表達唔係大眾說話嘅方式，前期工作比較多，又要學潛水和手語，可能評審各方面加埋計算。」該片還未在香港正式上映，未知會否趕及金像獎前上映，所以也未知到時可有提名或有否信心再攞獎。

鍾雪瑩表示因為在金馬獎前，答應「艾粒」當奴（唐劍康）及少爺占，所以得獎才向2人道謝，問為何被艾粒一早形容是「未來影后」？她解釋：「佢哋一開始用講笑形式，係有少少『要潤』，因為我離開電台後，隔年就開始拍電影，呢啲係佢哋一貫風格賤嘴祝福，但愈來愈變咗唔係『要潤』，變成冇咗『未來』兩個字，由一開始少少嘲諷到現在，相信佢哋都幾開心。」

至於可會加片酬，她稱暫時未考慮，笑指現在很少片酬，不知加多少，不過她表明得獎後，不會只接當主角的電影，配角也樂意去演，只要有得拍戲就很開心。

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（即時娛樂）