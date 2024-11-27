DJ梁文禮社交平台爆鄭欣宜行蹤 惹網民質疑為炒流量 (13:35)

鄭欣宜（Joyce）去年4月初參與張國榮逝世20周年音樂會後，疑因情緒問題一直停工，其間曾為好友許廷鏗拍攝MV及為動畫《星願奇緣》配音，更傳出她秘密返加拿大生B的消息，經理人林珊珊澄清指傳言是笑話一則。欣宜復出未有期，去向成謎，不少粉絲均十分掛念，希望她能早日復出。

商台DJ梁文禮昨天（26日）在社交平台發文透露欣宜行蹤︰「啱啱撞到欣宜！我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢。佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話 : 畀啲時間我... OK，唔畀壓力妳，等妳﹗」

不少網民知道欣宜已回港均十分開心，表示「真係好掛住欣宜，香港樂壇需要佢」、「知佢好好，大家可以放心了，多謝禮禮通知」、「欣宜，你盡情休息，支持你」、「復唔復出未必係最重要，最希望佢一切安好，每日都過得開心自在」。不過，有網民就認為梁文禮公開欣宜行蹤的做法欠妥當，他們說「人地都叫畀啲時間，你又要出個post炒流量」、「刷存在感，獲得4000 likes」、「雖然見佢狀態好好開心，但咁樣公開出post好似都會畀到小小壓力佢」、「人地都未ready要被人關注，未ready走番出黎，你仲要出個post make noise，你有冇諗過欣宜感受，就算人地話Never mind，都係客套說話」等。

（即時娛樂）