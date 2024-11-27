周殷廷組合JFYT成員為拉票嘲呂爵安 姜濤撐兄弟斥床哥冇品 引爆網民罵戰 (14:41)

床哥後來在Ig限時動態發文稱「完全係我自己既責任，品德真係太缺了...」，惟有網友發現他的帖文無論是字眼和格式，均是翻炒當年姜濤自嘲「手指肥」的帖子。（網上圖片 / 明報製圖）

周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員之一陳鈺麟（床哥）近日在社交平台開直播為組合及YT拉票時「消費」MIRROR成員呂爵安（Edan），指Edan一班粉絲（爵屎）為偶像拉票時，Edan卻與正在追求的「大馬女神」林明禎在台灣逛夜市。（網上圖片、資料圖片 / 明報製圖）

周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員之一陳鈺麟（床哥）近日在社交平台開直播為組合及YT拉票時「消費」MIRROR成員呂爵安（Edan）及ERROR成員吳保錡，更指Edan一班粉絲（爵屎）為偶像拉票時，Edan卻與正在追求的「大馬女神」林明禎在台灣逛夜市，歡迎一班爵屎把手上的票轉投YT及JFYT。

床哥說︰「如果真係上台攞獎，要多謝保錡，第二個多謝兒登（Edan）。再一次呼籲， 兒登流走嘅票數，歡迎投YT同JFYT。我哋會與你同行，我哋喺投票階段，我哋唔會去台灣，我哋應承你哋，我哋會落區同你哋一齊拉票，我哋會與你同行，同埋我哋全部都有女朋友，有晒家室，你哋亦都唔需要幻想我哋成為你哋嘅戀愛對象，我哋呢度唔搞戀愛粉。如果你哋係啱啱脫咗粉，老實講，我自己感受都好深，因為我哋星期四去唔同區域拉票，過程入面遇到唔同嘅粉絲，最多嘅係爵屎。當我哋見到佢哋好用心去拉票嘅時候，然後去到夜晚返到屋企發現，喺台灣happy緊，我都唔識形容，都一定係百般滋味在心頭。放心，我哋JFYT會與你哋同行，我哋一齊拉票，我哋一齊行落去，我哋會同行嘅。歡迎咁多位爵屎，加入我哋呢個JFYT大家庭，加入JFYT永遠唔會遲﹗ Never too late﹗歡迎你哋，歡迎每一位，加入JFYT嘅朋友。」

床哥這番說話引起大批爵屎不滿，連MIRROR成員姜濤亦留言斥「冇品」。姜濤的留言引爆罵戰，不少爵屎、姜糖及鏡粉紛紛留言讚姜濤為MIRROR兄弟發聲，同時對JFYT及YT表達不滿，有網民更在YT的社交網留言「YT大哥你隊友唔尊重Edan同爵屎，佢入到五強就飄飄然？禮貌和風度呢？咁樣消費呂爵安，佢欠一個道歉」、「 麻煩你個團體尊重吓鏡粉，你表面就同鏡仔係球場上玩得埋，實質上係咪好唔妥佢哋㗎？YT大哥你回應吓囉」及「你啲隊友咁㗎...用咁嘅方式去發亮」等。不過也有不少JFYT的粉絲力撐偶像，認為床哥只是講事實，有網民更重提姜濤曾經公審網民的事件，認為他沒資格罵人。

床哥後來在Ig限時動態發文稱「完全係我自己嘅責任，品德真係太缺了...」，惟有網友發現他的帖文無論是字眼和格式，均是翻炒當年姜濤自嘲「手指肥」的帖子，斥他無心致歉，繼續隔空點火。而YT就置身事外，未就事件表態。

（即時娛樂）