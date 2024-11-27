82歲許冠文已破心中地獄 交代後事安排 預備好面對死亡 (17:43)

許冠文（Michael）與黃子華、衛詩雅、朱栢康合作演出的電影《破‧地獄》，截至昨天（26日）的累積票房為96,340,780元，破億在望﹗Michael今天接受訪問時，坦言很開心票房有如此好成績。他說︰「我一世人的夢想是打破紀錄，當年自導自演的《摩登保鑣》打破自己3次紀錄，希望《神算》能打破第4次紀錄，於是找黃子華來幫忙構思，但不成功，算是失敗了。我後來閉關幾年構思一部戲，還對當時想當明星的子華說，構思好就找他做演員。我埋頭構思，去到山窮水盡之際，太太取笑我即使構思出一部好戲，也要演老角，不能當主角。我覺得有道理，於是決定趁仍然活動自如，未想到再自導自演的劇本前就先做演員，結果命運安排我們再合作，兌現了32年前的承諾。」

Michael希望有生之年能再跟子華合作拍攝一齣喜劇︰「他也贊成﹗我們兩個，一世人也是投資喜劇。現在的電影市道差，沒有人看電影。我們盡力為香港拍一齣喜劇，希望能賣座，開創出新的道路，令下一代能有個新開始。」Michael認為香港現正面對困難，香港電影正面對殘忍、困難的局面，但觀眾仍然願意購票入場看有質素的電影，《九龍城寨之圍城》及《破‧地獄》就是好例子，希望同業能共勉之。談到如《破‧地獄》票房破億，會否學其他演員穿泳裝回饋觀眾時，他笑言︰「要我裸跑？如票房破億，就再辦慶功，我穿道士袍派利市，再與子華一同謝票。」Michael表示這部戲對他們意義重大，完成了他們的心事。

不少觀眾看完《破‧地獄》後有破了自己內心地獄的感覺，Michael直言這部戲也破了他的地獄︰「我認同戲中結尾那句『何必介懷什麼時候下車，不如好好欣賞沿途的風景』。時間有限，不知何時下車。我已82歲了，時日無多，隨時下車，所以不要被內心的痛苦困擾着。我要像子華一樣，即使知道飯局上有不太喜歡的朋友，也會答應出席，主動跟對方說話，消除仇恨。有喜歡做的事就大膽去做，有想跟親人說的話就立即說出來。我以自己的風格，跟太太說了句類似『我愛你』的話，也有稱讚子女。」

Micheal直言已預備好面對死亡，並已叮囑家人屆時別傷心。他透露已安排了後事︰「把我火葬，將我的骨灰撒落西貢大海。我從小就在西貢釣魚，他日化成灰後，被魚吃掉。我不需要墓地，不要跟別人爭，也不要花百幾萬買一個骨灰龕位。家人在我的死忌時去西貢，望着大海悼念便可以了。太太不贊成，我說就拿少許骨灰製成飾物，擺放在家中紀念我。太太說沒有人會將骨灰放在家裏，但我不迷信，許冠傑也是把許冠英的骨灰安放在後花園，我們隨時可以拜祭他。」

（即時娛樂）