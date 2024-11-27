呂爵安回應遭床哥踩低事件 相信對方沒惡意 望不繼續發酵 (19:59)

周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員陳鈺麟（床哥）在社交平台開直播為組合及YT拉票時，將MIRROR成員呂爵安（Edan）與「大馬女神」林明禎遊台灣夜市一事擺上枱，稱「我哋喺投票階段，我哋唔會去台灣」、「我哋呢度唔搞戀愛粉」，又指Edan的粉絲「爵屎」為偶像拉票後，發現偶像「喺台灣happy緊」，一定百般滋味在心，歡迎爵屎們加入JFYT大家庭，將手上一票轉投給他們。床哥一番話引起大批爵屎及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿，連姜濤也公開留言斥他「冇品」。

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MIRROR今天（27日）與ERROR、COLLAR、P1X3L、ROVER等出席《CHILL เก่ง Music Festival》發布會，Edan笑笑口稱依然「水潤」，未被對方「抽乾水」，同時多謝隊友姜濤的保護，令他感到很Sweet﹗Edan直言與JFYT沒太多交集，但有留意他們的拍片風格，認識床哥後，覺得他是個有想法和聰明的人。Edan說︰「相信他的言論沒惡意， 原意是開玩笑，但可能會影響到其他人，有時候說話或過了火，最重要是大家互相尊重﹗我覺得大家也不想挑起不必要的紛爭，沒必要做出一個很對立的情况。在這一行工作，都是想將歡樂帶給觀眾。」

對於床哥的說話含Edan沒專心工作的意思，Edan強調︰「我想澄清，工作對我來說是首位﹗我不會被人影響到工作，我對工作是百分百投入﹗」Edan表示事發後曾跟YT、床哥聯絡︰「YT傳來短訊，他看到整件事，稱如影響了我就說聲『不好意思』，他會幫我了解一下。我曾與YT、床哥通了電話，了解發生何事，交流一下想法。大家男人，說傾一下，完全了解到他們沒惡意，希望事件不會繼續發酵，引起更大爭執。」

床哥事後在Ig限時動態出Post，翻炒當年姜濤自嘲「手指肥」的帖文字眼和格式「道歉」，Edan稱跟自己無關︰「我沒要求。大家表達個人想法，純粹是成年人的成熟溝通，希望日後大家互相尊重。」Edan認為他的粉絲最近可能頗辛苦，聽到很多不同聲音，他感激大家在各方面的付出。Edan說︰「我感受到的，我也有很多感受想跟大家說。看時機，我一定以好作品報答，希望大家等我﹗」

（即時娛樂）