姜濤望同行將心比己 說話前先思考 非一句講笑就冇事 (20:56)

周殷廷組合JFYT成員陳鈺麟（床哥）為叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」拉票時，將MIRROR成員呂爵安（Edan）拉落水，藉踩低他而呼籲「爵屎」（呂爵安粉絲暱稱）轉投周殷廷及JFYT一票，引起大批爵屎及鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）不滿。MIRROR今天（27日）出席《CHILL เก่ง Music Festival》發布會，Edan稱相信床哥只是開玩笑，他與周殷廷也沒惡意，最重要是大家互相尊重，不再令事件發酵，引起更大爭執。為事件公開留言斥床哥「冇品」的姜濤說一向尊重每個單位和音樂人的作品，也尊重各人為獎項拉票，但不認同床哥這種拉票方式。

他說︰「是否用這個方式爭取，值得再討論。如再給我機會，我或改用溫和字眼，是有少許衝動。」姜濤認為大家身為公眾人物，一言一行也很有分量。他續說︰「我們都是公眾人物，他們亦是5強單位之一，大家是同行，將心比己多一點，因為我們講的每句說話都有追隨者仿效，所以我們說的每句話都要思考過，不是一句『講笑』就可以無事。」姜濤反問︰「如果那個人是你的朋友，你會這樣說嗎？關心朋友是我的初衷。以後再有什麼，我也不再回應，只會說音樂。」

談到他因保護隊友呂爵安獲讚，吸引粉絲投票支持，姜濤重申絕對沒這個想法，不想大家以為他是為了獎項而留言。他表示︰「我知道說的每句話也不簡單，不要理對方的人設或風格，不應該容易地去評論一個人。」至於床哥翻炒他當年自嘲「手指肥」的帖文字眼和格式「道歉」，姜濤不願多作回應。陳卓賢談到成為唯一一位打入新城「勁爆男歌手」5強的MIRROR成員時說︰「多謝大家欣賞我今年的音樂作品，如有獎當然開心，但最開心帶出音樂信息。不應該跟其他成員比較，我只想進步，各自做音樂，各自有身分。」

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（即時娛樂）