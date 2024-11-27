保錡避談有否為菊梓喬慶生 自嘲品格更差沒法批評床哥 (21:11)

周殷廷組合JFYT成員陳鈺麟（床哥）為叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」拉票時，將MIRROR成員呂爵安（Edan）拉落水前，說第一個就要多謝ERROR成員吳保錡。ERROR今天（27日）出席《CHILL เก่ง Music Festival》發布會，保錡不慍不火地回應︰「我認識床哥，可能我做節目差，所以多謝我。我做節目是為市民快樂、為社會服務，為工作開心，加油。」對於床哥有「抽水」之嫌，何啟華（阿Dee）說︰「香港潮濕，抽水是正常的，很多人也會這樣。」保錡被問到可認同姜濤所言，覺得床哥「冇品」時說︰「我的品格更差，沒法批評其他人。」阿Dee、梁業（肥仔）及郭嘉駿（193）聞言高呼「Respect」，讚保琦浪子回頭。

雖然ERROR也是「我最喜愛的組合」5強之一，193和阿Dee呼籲粉絲將票投給MIRROR。他們表示ERROR能打入5強已很開心，自知沒可能得獎，因此希望支持者把票轉投給MIRROR。他們揚言︰「我們的票一律歸於MIRROR，我們非常支持我們的兄弟男團﹗」下月2日是ERROR成軍6周年日子，193透露正籌備與粉絲的慶祝活動。緋聞女友菊梓喬（Hana）在社交平台透露獲「有心人」安排去Staycation慶祝生日，保錡沒回應是否那位「有心人」︰「生日都是值得慶祝的，我們都祝Hana生日快樂。」他隨即與ERROR隊友合唱生日歌送給Hana。

（即時娛樂）