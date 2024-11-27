Robynn成為認證嬰幼兒睡眠顧問 未放棄音樂繼續創作 (22:00)

唱作人Robynn Yip（葉中月）成為兩女之母，在照顧女兒過程中，讓她走出嬰幼兒的睡眠問題困擾，更轉化開拓另一事業新開始，成為GSC認證嬰幼兒睡眠顧問，日前到港大做客席講師，而她沒有放輕音樂創作事業，一直有為歌手寫歌，最近許廷鏗推出的《自然光》，Robynn是作曲人之一，更與Kendy（孫曉賢）分開發展多年後，再在鏡頭前重組。

Robynn透露今次創業也是一種緣分，一開始沒想過要創業，但因自己親身經歷過孩子睡不好的困擾。當時兩歲半的小糯米轉睡小童牀，每晚凌晨會自行離開睡房走到父母房。她說: 「不單會叫醒父母，鎖上的門也懂得自行解鎖，所以決定找辦法運用育兒心理學及溫和的睡眠輔導技巧，在她不哭的情況下，用兩星期解決了睡眠問題。」現時4歲的小糯米，已持續懂得入睡，並留在自己睡房睡到天亮。Robynn慨嘆當初未找到正確方法，竟讓小糯米曾經嘗試過「哭泣控制法」（Cry It Out）讓孩子入睡，但發覺效用很短暫，而且過程太殘酷，實在受不了持續使用。 進修後也發覺這方式甚為古老，也忽略很多父母的感受。 她希望賦予家長更多睡眠知識，讓他們知道原來睡眠訓練可以用既溫和又有效的方式處理。

香港目前或許對睡眠顧問這行業還不算很了解，但Robynn表示外國已經很普遍，有很多新手家長，聘請睡眠顧問幫助寶寶睡眠問題。她希望幫助香港的家長更了解嬰幼兒睡眠知識的同時，繼續為多國的家庭服務。 現時Robynn已幫助過位於香港、美國、加拿大、英國、及台灣等地的家庭進行睡眠輔導。

Robynn創立睡眠顧問平台（ The SleepEasy Club ）是自己一手包辦，從學習如何建立網站、開設專屬IG（Instagram）、尋找機會演講，最近獲邀到香港大學教育學院的嬰幼兒部門的課堂中當客席講師，稍後也計劃和大小本地親子平台及育兒機構合作做講師分享育兒資訊。 Robynn表示目前當睡眠顧問，卻不代表自己會放棄音樂，她計劃明年推出個人首張專輯，作為身兼多職的Slasher現代女性，打破傳統工作模式，尤其當媽媽後，就學習到時間管理的重要性，往後仍然創作音樂，亦可以繼續增值及幫助他人，為女兒做好榜樣。

（即時娛樂）