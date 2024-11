next

麥浚龍(Juno)原定於12月5日至6日,假灣仔會展舉行《The Album:In the Name of a Father》音樂會,惟Juno因患上支氣管炎,導致呼吸道及聲帶出現問題,綵排期間已確定無法在下周的音樂會中,以十足狀態在台上演出,經過各方慎重考慮,決定將原定下周舉行的音樂會,延至2025年舉行。

已購票的觀眾將獲安排門票全數退款,音樂會延期詳情有待落實後,再另作公布。有關票務消息及其他後續處理方案,請密切留意主辦Live Nation HK的官方網站及社交平台發布最新消息。對於突發事件帶來之不便,大會深表歉意,盼望麥浚龍能夠盡快康復,可以再次與歌迷見面。

(即時娛樂)