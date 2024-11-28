梁詠琪開Side track音樂會 唱《因果》感觸哽咽 曾在錄音室哭2小時 (12:49)

有歌迷獲贈由Gigi親自製作的陶瓷茶杯。（大會提供）

今次在《專屬的特別》香港場，Gigi前半段歌單以「回憶」為主軸，將戲劇元素加入舞台，新晉演員陳獻略在台上演獨腳戲外更彈結他伴奏。（大會提供）

一連5場《梁詠琪 時間遇上我們～專屬的特別》Side Track音樂會，昨晚（27日）於演藝劇院正式開鑼。自今年7月在台北舉行了2場全國語歌單的Side Track音樂會後，隨即宣布會在11月移師回香港，並轉成全廣東歌歌單，令一眾追隨了Gigi多年的歌迷，非常期待。5場門票在十月公開發售時，即日全數售罄，一票難求。

穿上一身純白色秋冬系列通花裙現身的Gigi，獻唱《成長的短髮》、《新居》、《茶杯》開場，她在台上說：「自從去年tour開始走訪各地，帶咗我去好多唔同嘅地方，重遇好多忠實歌迷，好似老朋友一樣，勾起我好多回憶，發現自己好多收藏咗好耐嘅sidecut作品同故事，係時候攤出嚟同大家分享。我希望借呢幾個晚上，同歌迷一齊細味呢一啲回憶。」

除了歌曲的回憶，Gigi每晚在台上分享昔日珍藏，在首場她拿出19歲初入行時為日本雜誌《少年JUMP》，飛到日本拍攝的封面；另外，Gigi還在現場播放一段在她20歲時，與影迷首次慶祝生日，送給他們的一段錄音說話。聽著卡式錄音帶裏自己稚嫩的聲音，Gigi搞笑地打了冷震說：「嘩！呢個女仔邊個嚟㗎？咁cute嘅？」全場觀眾大笑。

延續時間的概念，今次在《專屬的特別》香港場，前半段歌單以「回憶」為主軸，將戲劇元素加入舞台，新晉演員Henry陳獻略，在台上演獨腳戲外更彈結他伴奏，盡顯天分。Henry說：「一直欣賞Gigi喺演藝事業上努力同不斷求變，多謝佢今次邀請我同台演出，第一次當然緊張又興奮，希望Gigi同觀眾喜歡我嘅表演啦！」

今次Henry還有秘密任務，就是在Gigi唱《茶杯》時，他負責將寫了不同歌詞的紙飛機，飛到觀眾席，而每晚Gigi隨機讀出一段心水歌詞，而幸運地得到相同歌詞紙飛機的歌迷，會獲贈由她親自製作的陶瓷茶杯，每晚只送出一隻。

為了今次音樂會，Gigi花盡心思，當中苦練搖滾曲目《花瓶雞湯》，舞台上的她，由「高妹」變「Rock妹」，全場氣氛高漲，Gigi亦大嗌過癮，但一向感性的她，在獻唱《因果》時一度哽咽，氣氛感動。

Gigi說當年被《因果》歌詞感動至不能平復，在錄音室哭了2小時，認為當時自己實在太傻，但想不到多年後的今天，仍被那份歌詞感動流淚：「嗰陣時就話啫...唉...𠵱家都仲係一個傻婆，哈哈，唔好意思，等我平復一下先，有啲事情的確需要時間去平復」。沉靜中突然有歌迷讚Gigi：「你好靚女呀！」Gigi也幽默回應：「有啲幫助。」非常搞笑。

平復心情後，Gigi續說：「《灰姑娘》、《他喜歡的是你》、《嫌棄》呢三首歌，我嘅歌迷會統稱佢哋做苦情三步曲，今次開side track，我一口氣唱《好不好》、《因果》、《等人》，為香港嘅歌迷編排專屬嘅side track愛情三步曲。呢段時間唱番自己以前嘅歌，真係有好多回憶，希望我揀嘅歌，都可以為大家帶嚟你哋專屬嘅回憶。」

有丈夫Sergio和女兒Sofia在台下打氣，Gigi順利完成首場演出，她坦言籌備音樂會期間，為賀歲片《臨時決鬥》拍攝同時，回家仍落力為演唱會編制獨有歌單和練歌，每場還附設專屬歌曲，令每晚的音樂會都更加專屬，給觀眾截然不同的感覺。

～頭場歌單～

1）成長的短髮 2）新居 3）茶杯 4）空中小姐 5）北京之夏 6）春逝 7）荷花 8）夏花秋葉 9）平安夜 10）北極光 11）好不好 12）因果 13）等人 14）花瓶雞湯 15）傷心尋回犬 16）遠在天邊 17）氣流 18）迴旋木馬的終端 19）哭了（首場專屬歌曲） 20）家有小熊

（即時娛樂）