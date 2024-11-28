周吉佩開騷在即 迎挑戰及突破 預告變Rock友 敲打大油罐 (14:13)

「周吉佩第三人生演唱會」周六（30日）假旺角麥花臣場館舉行，周吉佩（吉吉）排練得如火如荼，為他首個個唱做好準備，期望帶給現場觀眾精彩演出。

吉吉在Band房排練時表示：「有朋友問我現時心情會否緊張？我的答案是一點也不緊張，反而非常平靜，可能是我近期把大部分工作押後，專心籌備演唱會，我安排給自己的工作，只有練歌和睡覺，因此睡眠質素，比以往好了很多，面色看起來也非常好。」

他續說：「心情也不會不興奮，也很期待，我將會在個唱中施展渾身解數，我在台上彈結他的時間，將會佔很大比重，平時我的形象比較斯文，今次想有更加Rock元素，而且我以前也夾band，其中有一Part將會是重新演繹一些耳熟能詳樂隊經典歌，這也是我想和大家分享我對Rock的喜愛，同時讓大家看到以往夾Band時的周吉佩，是一個怎樣的歌手，我希望屆時我會很High，我才能帶動全場觀眾一齊High。我也會敲打大油罐，這是我從未試過的，是在挑戰自己，這一Part不多不少也存在壓力，如果能把這一Part表演好，對我來說也是突破。」

會否在歌唱中跳舞，吉吉笑說：「在最早的Rundown沒有跳舞環節，但在粉絲要求下，我把原本沒考慮的跳舞快歌環節放回Rundown內，而且我更邀請了一位少女歌手和我在這環節中跳唱，她非常年輕，和我另一位嘉賓年紀相差很多，形成了很大對比。但如果要比拼誰年紀最輕？那一定會是我的仔女，他們將會和一班同學以合唱團形式出現，嘉賓年齡層完全不同，能帶出傳承感覺，以及切合演唱會第三人生的意念。」

吉吉在今次演唱會當天，推出他相隔16年的個人第2張實體專輯，對他來說意義非常大，歌迷可在演出當天於麥花臣場館率先購買，更可獲得限量印刷的演唱會海報。

（即時娛樂）