與天地對話｜Bob慨嘆娛樂圈似鱷魚潭危機四伏：好多人想你死 (14:34)

林盛斌讀書時期曾因扮惡而得罪惡霸，慘被「接放學」兼毆打。（無綫提供圖片）

Bob感嘆演藝圈像鱷魚潭一樣危機四伏：「表面歌舞昇平，個個笑笑口，其實危機四伏，好多人想你死！」（無綫提供圖片）

無綫綜藝節目《與天地對話》第三位登場嘉賓是林盛斌（Bob），今（28日）、明（29日）兩晚將踏足澳洲北領地，尋找原住民的起源聖地，探索烏魯魯、卡塔丘塔對阿南古族的「命運」。

由電台DJ、司儀，到自設公司做老闆，進駐豪宅、名利雙收，Bob人生上半場曾經歷無數失敗，尤其疫情數年間，無論個人抑或製作公司工作量均大減甚至零收入，Bob坦言曾一度「怨社會、怨疫情、怨經濟」，但深明命運掌握手中，思想和行為必須改變，終放下老闆尊嚴求變，才成功捱過難關。

Bob憶起讀書時曾扮惡，企圖保護脆弱心靈，有次Bob與學校內惡霸衝突，結果被「接放學」兼遭毆打，Bob稱該次痛楚過後換來醒覺：「之後開始笑多啲，願意同人交往多啲，同冇咁寸，最後同呢班同學仔反而變成朋友，到𠵱家仲有keep住聯絡。」

Bob到了澳洲東北面的卡卡杜國家公園，坐船穿梭居住了9千隻鱷魚的鱷魚潭，席間Bob感嘆演藝圈像鱷魚潭一樣危機四伏：「表面歌舞昇平，個個笑笑口，其實危機四伏，好多人想你死！」

Bob透露約10年前，曾有一次當男主角機會，但因有不同聲音指他「未夠班」，最終易角，令他錯失當男主角機會：「唔夠勁、唔夠強就冇㗎喇，我同自己講，每日一定要有進步，逐少逐少咁累積，幾年成就已經可以好大。」

網絡拉近人與人之間距離，卻造就更多惡意攻擊，對於連續多年登上「十大我最討厭藝人榜」，面對酸民奚落及嘲笑，Bob一笑置之，但只要牽涉到家人，他就無法容忍！Bob指曾有網民在大女Faye社交網站留言：「你爸爸是垃圾」，但感恩當時只有12、13歲大的Faye相當懂事，沒有被打擊之餘，更勇敢為爸爸平反，Bob憶述指：「我個女回覆『No, my dad is not rubbish！he is my hero』，係好感動，個女好生性，識得維護爸爸、保護爸爸聲譽。」Bob還談及數年前心臟病發「通波仔」的經歷，直言是最接近死亡一次。

（即時娛樂）