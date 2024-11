與天地對話｜Bob慨嘆娛樂圈似鱷魚潭危機四伏：好多人想你死 (14:34)

無綫綜藝節目《與天地對話》第三位登場嘉賓是林盛斌(Bob),今(28日)、明(29日)兩晚將踏足澳洲北領地,尋找原住民的起源聖地,探索烏魯魯、卡塔丘塔對阿南古族的「命運」。

由電台DJ、司儀,到自設公司做老闆,進駐豪宅、名利雙收,Bob人生上半場曾經歷無數失敗,尤其疫情數年間,無論個人抑或製作公司工作量均大減甚至零收入,Bob坦言曾一度「怨社會、怨疫情、怨經濟」,但深明命運掌握手中,思想和行為必須改變,終放下老闆尊嚴求變,才成功捱過難關。

Bob憶起讀書時曾扮惡,企圖保護脆弱心靈,有次Bob與學校內惡霸衝突,結果被「接放學」兼遭毆打,Bob稱該次痛楚過後換來醒覺:「之後開始笑多啲,願意同人交往多啲,同冇咁寸,最後同呢班同學仔反而變成朋友,到𠵱家仲有keep住聯絡。」

Bob到了澳洲東北面的卡卡杜國家公園,坐船穿梭居住了9千隻鱷魚的鱷魚潭,席間Bob感嘆演藝圈像鱷魚潭一樣危機四伏:「表面歌舞昇平,個個笑笑口,其實危機四伏,好多人想你死!」

Bob透露約10年前,曾有一次當男主角機會,但因有不同聲音指他「未夠班」,最終易角,令他錯失當男主角機會:「唔夠勁、唔夠強就冇㗎喇,我同自己講,每日一定要有進步,逐少逐少咁累積,幾年成就已經可以好大。」

網絡拉近人與人之間距離,卻造就更多惡意攻擊,對於連續多年登上「十大我最討厭藝人榜」,面對酸民奚落及嘲笑,Bob一笑置之,但只要牽涉到家人,他就無法容忍!Bob指曾有網民在大女Faye社交網站留言:「你爸爸是垃圾」,但感恩當時只有12、13歲大的Faye相當懂事,沒有被打擊之餘,更勇敢為爸爸平反,Bob憶述指:「我個女回覆『No, my dad is not rubbish!he is my hero』,係好感動,個女好生性,識得維護爸爸、保護爸爸聲譽。」Bob還談及數年前心臟病發「通波仔」的經歷,直言是最接近死亡一次。

