鄭丹瑞69歲生日 《得寵先生》對撼《破‧地獄》 阿旦稱會有好影響 (15:22)

提到新戲今天開畫，同期遇上許冠文與黃子華主演的《破‧地獄》仍然上映，阿旦認為會有好的影響。（鍾一虹攝）

鄭丹瑞（阿旦）、廖子妤、盧慧敏（Amy)、馮允謙昨晚（27日）到將軍澳出席電影《得寵先生》宣傳活動，現場推出蛋糕，為69歲生日的阿旦慶祝。阿旦表示生日願望是獲大眾入場支持新作，他說：「往年生日很多學生約我食飯、送禮物，今年我呼籲大家不用約我，只要買飛入場睇旦爸睇戲，你們喜不喜歡，給我意見，然後影低票尾傳相給我，就是最好禮物。」

提到阿旦新戲今天（28日）開畫，同期遇上許冠文與黃子華主演的《破•地獄》仍然上映，阿旦認為會有好的影響：「入場睇《破•地獄》，會睇到這部戲預告片。香港一定要健康去做，拍有水準的大中小製作，給機會一班後輩演出機會，希望做到傳承，相信香港電影會蓬勃、有希望，因為近年總有電影，做出破億票房。」

染了紫藍髮色的廖子妤透露，在戲中演喜歡動漫的角色，跟這部戲與阿旦合演父女截然不同，又笑言失而復得跟阿旦合作，非常珍惜：「幾年落敗旦哥部賀歲片《小男人週記3吾家有喜》試鏡，角色最後由鄧月平演。」講到廖子妤為何輸給鄧月平，阿旦笑說：「戲名最初叫《吾家有囡33D》，（輸身材？）輸在她沒留意戲名。」

首次拍電影的馮允謙在戲中與Amy有感情線，他自爆演沉重戲分曾NG多次，有場親嘴戲亦被刪剪，估計可能自己怕醜影響效果，他說：「我覺得自己在演戲上有很大進步空間，打算明年去上戲劇班進修。」Amy讚馮允謙性格友善，相處舒服，可以一齊排戲，減低壓力。

（即時娛樂）