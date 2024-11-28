黑色月光｜「反骨跟班」蔡誌恩首演奸角獲好評 楊茜堯憑喊戲膺視后呼聲高 (15:50)

蔡誌恩獲讚字正腔圓、官仔骨骨之餘，還笑指他「奸在骨子裏」（左圖）；楊茜堯喊戲大爆發，網民指她再膺視后呼聲高。（無綫提供圖片）

無綫台慶劇《黑色月光》下周一及二播出大結局，昨晚（27日）劇情進入高潮，除了蔣基俊（馬志威飾）回歸對劇情造成極大張力，男、女主角王浩信及楊茜堯的演技，亦因為一場喊戲，獲得高度評價。

劇情講述余滿月（楊茜堯飾）眼見卓慧雲（林夏薇飾）連扶自己上位的Kenny（蔡誌恩飾）也狠心炒掉，為了幫助成風（王浩信飾）盡快贏得卓慧雲信任，竟做手腳令成風好友SK（張頴康飾）輸掉半份身家。

成風得悉真相後，怒氣沖沖衝上滿月家對質，滿月先強辭奪理解釋自己所做的一切皆有苦衷，又邊道歉邊吻向成風，及指自己也可以為男方付出所有，就在2人情到濃時，滿月卻因憶起昔日被強暴片段，被逼終止與成風親熱，哭成淚人的滿月痛苦地自責，又極度哀痛地要求成風不要再幫助她；眼見滿月全程哭得極無助，成風亦不知所措，2人緊抱落淚。

對於楊茜堯的喊功，網民一面倒洗版式力讚是「封神示範」，並認為楊茜堯是今年視后不二之選。除了楊茜堯，王浩信這段戲的演技，亦獲得認證表現到位兼神助攻：「王浩信，接住了演得很好」、「王浩信真係演出心疼和不知所措」、「王浩信也很有感染力」。

另向來大膽起用新人的鍾澍佳（佳導），在《黑色月光》中起用了蔡誌恩Vincent擔任要角，飾演先後周旋於郭鋒、張頴康及林夏薇之間的「三重無間道」Kenny（霍建堃）。

昨晚劇情講到野心勃勃的Kenny，由於密謀叛變卓慧雲做得太出面及高調，終惹怒卓慧雲落得「被辭職」下場！連日劇情，蔡誌恩多番皮笑肉不笑地向卓慧雲挑機，令網民看得暢快，並在網絡洗版式留言大讚蔡誌恩字正腔圓、表現出色、有新鮮感及官仔骨骨之餘，還笑指他「奸在骨子裏」。

一直演開專業人士的蔡誌恩，接受tvb.com訪問時透露：「事緣拍《新聞女王》嗰陣，佳導睇完Playback見到我有啲角度同神情有啲陰險，所以嗰時佳導已經同我講，想搵我試演啲反派角色、等我有啲反差。可能我平時畀人感覺都係比較官仔骨骨、斯文同專業啲，佳導就覺得咁樣形象嘅人去做陰險嘅角色，可能帶到啲驚喜畀觀眾，所以嗰時已經應承話會有個咁角色畀我，真係好感激佳導願意畀機會我嘗試。」

（即時娛樂）