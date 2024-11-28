譚玉瑛生日 何基佑贈「百潔布蛋糕」 約舊戰友食飯慶祝 (16:11)

Chloe送上阿譚最愛的鮮紅色唇膏和髮夾，逗得她笑逐顏開。（大會提供）

新城廣播節目《QK玉瑛室》主持譚玉瑛（阿譚）昨天（27日）生日，她的兩位拍檔何基佑（Kay）、黃筠兒（Chloe）以及多位新城廣播高層及DJ為阿譚慶祝，Kay還親手製作「百潔布生日蛋糕」送給阿譚，寓意她是嚴守紀律的風紀，負責抹走「污穢物」，別具心思。

之後全場大唱生日歌，阿譚搞笑表示：「你哋真係鬼馬，我做咗清潔工人。」新城高層朱子超知道阿譚鍾情美酒，送上私人珍藏香檳給對方，又開紅酒給大家品嘗，阿譚「嗒」了一啖後忍不住大讚：「好酒！」至於Chloe送上阿譚最愛的鮮紅色唇膏和髮夾，逗得她笑逐顏開。

首年在新城廣播歡度生日的阿譚，對於一班同事為她舉行生日派對感到甜蜜，令她喜出望外，同時亦感謝Kay為她親手製作別出心裁的生日蛋糕。問阿譚有什麼生日願望？她說：「當然身體健康，因為隨著年紀一直大，身體會出現一啲狀况，例如容易攰之類，希望自己努力做運動，更懂得食乜嘢令自己活得更加自在。」昨晚她跟一班《430穿梭機》年代的兒童節目主持食飯慶祝，過熱鬧的生日。

另外，《勁爆樂勢力》節目主持黎莉今天（28日）生日，新城廣播有限公司首席營運總監馬浚偉及其他高層和DJ等，贈蛋糕及唱生日歌為她慶祝。

馬浚偉送上大利市給壽星女，更笑說：「今日早啲收工啦，唔使錄音，我話嘅！」正當黎莉高呼：「太好喇，我收工喇！」馬浚偉又補充：「不過聽朝7點返嚟開咪！」引來哄堂大笑。問黎莉有甚麼生日願望？她表示：「希望家人健康平安，另外公司嚟緊有好多唔同嘅計劃，希望大家工作順順利利、開開心心。」

（即時娛樂）