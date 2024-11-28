林盛斌明年3月紅館開Talk騷 曾多次申請遭拒絕：今次真係好爭氣 (16:36)

林盛斌（Bob）今天（28日）宣布明年3月在紅館舉行棟篤笑《The Bobfather》終極尾站，他寫道：「喺呢個場地，曾經開過棟篤笑嘅演藝界人士，就係只有黃子華，林海峰，許冠文，每一位都係我非常欣賞同埋尊重嘅前輩。我，阿Bob，林盛斌，將會係第四個。感恩這麽多年每一個，一直支持我，一直相信我嘅朋友！今次，我覺得自己，真係好爭氣！」

Bob憶述大學畢業後入行經歷，加入新城電台做營業員，做了9個月，去了節目部做PA，再經過一段時間，終於有自己節目開咪做DJ：「做咗好幾年，之後好好彩可以加入電視台，做咗好多個綜藝節目，拍咗好幾個劇集，然後中間亦都有去拍過唔少我好喜愛嘅電影，每一個階段，每一個機會，我都心懷感恩。每一日，我都同自己講，要繼續努力，繼續進步，因為自己唔係一個好叻嘅人，所以一定要鞭策自己，令到自己可以再叻啲，再好啲，再勁啲。」

Bob又表示多年來，他的人生教練兼好拍檔小霖，不斷入紙申請去一個他們好想去的地方，無奈地，每一次都是拒絕、拒絕、再拒絕，Bob寫道：「佢曾經同我講過，已經被拒絕到冇晒感覺，但係佢仍然堅持繼續去試，唔放棄地去試，而我就每日都不斷用吸引力法則去構想，諗吓自己喺台下等緊升降台升我上去嘅心情，諗吓自己身處現場被觀眾包圍嘅感覺，諗吓每講一個gag觀眾笑得好開心嘅畫面....相信便看見，有志事竟成，祝大家感恩節快樂！」

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（即時娛樂）