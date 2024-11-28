梁文禮否認爆神隱欣宜行蹤 讚精神飽滿狀態佳：佢好Fit (17:02)

身穿白閃片透視晚裝有份行騷的陳楨怡表示，行騷的晚裝是她穿過最性感的一套。（劉永銳攝）

陳楨怡、雷莊兒、商台DJ梁文禮、陳爽和蔡一鳳等，昨晚（27日）出席《國際時裝匯演》。梁文禮在社平台發文爆神隱一段時間的鄭欣宜行蹤，惹網民不滿，認為他的做法欠妥當，質疑為炒流量。

對於網民抨擊，梁文禮多謝大家留意，指自己經常在社交平台發文，大家特別留意這個Post，因為有很多粉絲、樂迷關心欣宜。

他說：「我出發點不是要爆欣宜行蹤，很久沒見她很掛念，其實我們生活圈好近，大家住附近，她神隱一段時間竟遇上。我之前跟她做過很多訪問，她和Anson Lo（盧瀚霆）做拉闊音樂，開會和綵排時，大家談了很多，講到內心事，她突然失蹤神隱一陣子，很久沒見她，所以見面時，談了兩句和攬了一下。（有傳欣宜在加拿大秘密產子？）我不知，我沒向欣宜求證。（欣宜狀態如何？）她狀態好好，好開心、精神飽滿。（身形可有變化？）沒有，沒特別肥瘦。她好弗，我才問她是否Ready回歸？她說『畀啲時間我』。」

另外，身穿白閃片透視晚裝有份行騷的陳楨怡表示，行騷的晚裝是她穿過最性感的一套，全透視以珍珠遮掩重要部位：「之前不停問設計師，可否加多幾粒珍珠但不果，希望不會走光。行騷前，我不敢吃東西，怕有小肚腩，在現場見食物都流口水，好想食。」她又透露行騷晚裝為配合時間旅程主題，中間有骷髏骨圖案，意思是死都要靚，笑言都代表了貪靚的性格。

（即時娛樂）