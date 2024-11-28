黑色月光｜王浩信現身宣傳冇受訪 楊茜堯搬屋為方便接送子女 跟風水無關 (18:07)

王浩信雖然在港出席劇集宣傳活動，但並無受訪；楊茜堯和楊明相識27年，受訪時不時互窒。（鍾偉茵攝）

無綫台慶劇《黑色月光》下周二（12月3日）大結局，眾演員包括王浩信﹑楊茜堯﹑林夏薇﹑楊明和馬貫東等，今天（28日）到商場宣傳劇集。眾人台上玩遊戲，活動後王浩信以趕往電台錄節目為理由，匆匆離開未有接受傳媒訪問。

楊茜堯與楊明同期就讀無綫藝訓班，相識逾27年，2人合作駕輕就熟，做訪問時不斷互窒，。楊茜堯表示劇集快播映完感不捨，但過程中收穫豐富，除了有很大迴響，工作量亦增加，她承認有劇本斟洽中，但暫時未能公布。

問到是否效法黎耀祥1年拍一劇？她說：「1年拍一部已經好好，有合適劇本當然想盡量接，但我要留時間照顧兩個小朋友，他們要返學，所以好頭痛。老公（羅子溢）都要開工，也沒有時間幫手湊。」

對於王浩信臨結局才現身宣傳，楊茜堯即為拍檔幫口，指他有新公司工作比較忙，又要拍綜藝節目，內地宣傳交由他負責，香港宣傳就他們做。

有傳楊茜堯與羅子溢舉家搬屋，遷往西貢的風水屋居住，期望帶旺老公贏視帝。楊茜堯表示已搬家1年多，為方便接送子女上學，並非與風水有關。她說：「我們住的只是屋仔，不是報道中所指的王帝屋，太誇獎，這樣太看得起我們，又看低了其他真正有錢人。其實入屋覺得舒服，地段又合適就可以，沒有考慮風水問題。」她又呻該篇報道寫錯她今年49歲，是粉絲告知她才留意到。

楊茜堯想請楊明幫手照顧子女或做司機，他即反擊：「我都好忙，不似你一年拍一劇，我一年要拍十劇，因為要搵食。」楊茜堯隨即追問對方，幾時與女友莊思明結婚，楊明笑指好友「手指拗出唔拗入」，他未有回應。

（即時娛樂）