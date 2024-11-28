戴耀明習慣「三更窮五更富」 讚無綫寬鬆自由度高 (19:22)

戴耀明最近被爆到「飲食界富二代」張本立（Billy哥）黃大仙的茶餐廳開工，身兼侍應、洗碗及倒垃圾崗位謀生之後。今天（28日）他亮相《歡樂滿東華2024》發布會，他表示無綫都有關心、慰問他，更給機會他與魯振順、王俊棠在籌款騷合唱，他說：「好開心，我自從《TVB全球華人新秀歌唱大賽》後，已經有30多年沒在電視城一廠表演。」

被問是否開工不足致經濟拮据，他說：「又未致於明日沒飯開這麼緊張，做演員32年，有時會經歷幾個月沒工開，也有連續忙幾個月情况，已習慣『三更窮五更富』，碰巧簽了新藝員約，近來未有新角色入劇組，好多監製都陪住我成長，有角色適合都會找我﹑照顧我。無綫好寬鬆，有好多自由，不會干涉我接工作，只要不破壞公司形象就可以。」

他指之前與Billy哥一齊接推廣工作，經常到其茶記度橋拍片，加上對方茶記員工不足，便請纓幫手，有時不計報酬，Billy哥提議他順便在茶記學手藝，鋪多一條後路，他說：「冲奶茶咖啡，茶記運動基本已認識，有茶客口快快問我『最近好唔掂咩？』，我耍了就算，有個婆婆就搞笑『你咪嗰個咖哩啡』？自從很多關於我的報道出了後，很多網民留言想介紹地產、五金、偏門行業工作給我，感受到人間有愛。」

倪樂琳也有份任表演嘉賓，伙應屆港姐季軍楊梓瑤和友誼小姐王汛文合作，她說：「由於未確定演出項目，綵排時間不多，都幾緊張。（亞軍沒有份表演？）她負責做台下觀眾。」她自爆小時候向父母討金錢捐款，希望自己的名字出現熒幕上的捐款人名單上，覺得會有型，長大後更明白做慈善意義重大，她說：「我很迷信，相信關心社會，行善積福，下一世會有福報。」

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（即時娛樂）