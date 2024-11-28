陳卓賢自認被動內斂 感謝粉絲拉票 回應姜濤床哥風波 稱要互相尊重 (19:31)

陳卓賢自認性格內斂被動，但仍感謝粉絲四出為他拉票。（柯美攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）和COLLAR成員邱彥筒，今天（28日）到銅鑼灣出席時尚品牌活動，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。

聖誕將至，Ian表示每年都會買禮物送給長輩和小朋友，但不會買禮物給自己，說到今年他在唱歌方面成績理想，會否買禮物獎勵自己？他自覺今年幾豐收，對成績感滿意，有很多意外收穫。

同時Ian感謝大家賞識，獎項是bonus，他說：「我不是衝住獎去做音樂，有人聽我的歌曲及聽到背後信息已開心，今年出了5首歌來講故事，故事已告一段落。（如何為自己拉票？）我好被動和內斂，但衷心感謝粉絲收工後四出為我拉票，未來會默默耕耘，做好自己作為回報。粉絲對我好不是必然，多謝他們陪伴我成長。」

說到JFYT成員「床哥」近日與姜濤和呂爵安的風波，問Ian對事件看法？他說：「我不知此事，我好少玩社交平台，MIRROR昨日（27日）出席活動才知道。每個人有自己觀點和睇法，要互相接受和尊重。」另外，他和鄭伊健合演的電影《久別重逢》在聖誕檔期上映，他已預了時間做宣傳和謝票，至於票房方面，他並不擔心。

另外，有指與他參加《全民造星》的容穎賢，被前度爆出軌兼食軟飯？Ian表示沒留意，又指《造星》後各有發展，很久沒跟對方聯絡。Ian承認曾與容穎賢熟絡，問到可知對方喜歡較年長女士？他表示少干涉別人私人生活，故對容穎賢私人生活不了解。

（即時娛樂）