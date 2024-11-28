周吉佩歷盡3次高低起跌 有驚有喜 感激太太鞭策：令我更踏實 (23:32)

周吉佩跟太太婚後育有一對仔女，他最開心現在獲太太支持，夫婦共同營運音樂學校，有商有量。（資料圖片）

38歲周吉佩（吉吉）贏得首季《中年好聲音》冠軍後，事業發展順利且工作機會不斷，不過，他的人生路並不是無風無浪。相反，際遇像坐過山車，歷盡3次的高低起跌，箇中感受有驚亦有喜，入行16年來唯一不變的，是對音樂的熱誠。

自認硬頸的他拒絕因人生遇到挫敗而放棄追夢，終於等到今年時機到，11月30日假麥花臣場館舉行首次個人騷，引用演唱會主題曲《第三人生》其中一句歌詞：「我是一隻頑固的紙飛機 再次高飛」來自勉外，吉吉最希望樂迷在他的音樂和故事之中，找到共鳴和啟發，即使失意時仍堅持緊抱信念，對命運不應隨便妥協。

吉吉講解演唱會主題構思，與過去經歷不同人生階段有關。「第一人生」是指早於2007年，他參加歌唱比賽獲獎後，翌年出道成為歌手出唱碟，本來憧憬前途一片光明，可是，入行第一年發展不盡如人意，很快受到嚴重挫折。

他說：「那時辭去正職，手上只有微薄積蓄，便一心做歌手。可惜1年內接到有酬勞的騷不夠5個，全年收入總和不及一個正常打工仔文員的1/3，結果被公司放棄，一下子打擊好大，震撼到似打一巴摑醒我，覺得自己徹底失敗。」當新人在入不敷支情况下，吉吉靠節衣縮食過活，最無奈找不回普通工作，痛苦捱過非常窮困的日子。

俗語有云「馬死落地行」，吉吉經朋友介紹轉職記者，訪問過的藝人包括張智霖、容祖兒、A-Lin等，獲贈不少金石良言。原本心灰意冷吉吉，幾年後重新振作，2012年又再次冒險，找來幾位相識多年志同道合的朋友，組樂隊sp'ACE出騷表演。由自資出歌、租錄音室排練及拍攝MV等，所有開支成本由5位成員攤分，那時懷著追夢熱血，展開「第二人生」。

試過第一次的教訓後識學精，吉吉夾Band同時保留正職工作，有基本收入打底。以為這一次有好開始，沒料到又要面對挑戰。就是簽約唱片公司，因為與正職有身分衝突，便改為做兼職，收入減少引起太太不滿，激動到拍枱大罵。他說：「因為那時我們結婚不久，女兒又剛出世，太太擔心家庭負擔重﹐於是，我拍心口斬釘截鐵跟她保證『得！少了的人工我會找其他方法彌補。』當時做記者、教學生唱歌加演出，一人身兼3職，一星期開足7日工不休息，每日睡最多5小時，收入掙得還多過正職，太太即刻收聲。」

情况持續半年，結果吉吉捱壞身子，免疫系統出現毛病，被迫暫停教唱歌。他清楚記得與太太幾乎日日爭拗，他說：「她時常問夾Band沒錢掙，為什麼要堅持？可能太太在銀行有一份好穩定工作，在她立場一個人撐起頭家是好大壓力。我亦知要對家庭負責任，不能用『追夢』作為借口那麼自私。」

吉吉用盡方法取平衡，又轉型做其他工作望增加收入；花幾年努力以為趨向穩定之際，2019年因為隊員之間意見不合，最終分道揚鑣，又再來一次沉重打擊。他說：「覺得似命中注定我失敗！最不開心是大家原本志同道合，最後卻做不成朋友。隨後出現疫情，由於家中有老有嫩，細仔那時剛出世，太太怕易受感染不准我出騷表演，一停就2年有多。」

吉吉承認對唱歌死心不息，參加《中年好聲音》是第3個人生轉捩點，但起初也不如想像中順利，她說：「2022年參賽前又再與太太角力，其實難怪她，因為2009年她認識我時，正值我人生之中最低潮、最窮困沒錢的時候，她見盡我人生起跌，自然不想我又再踩落個氹。為此大家爭拗好多次，於是我跟她簽了一份沒年期限制的手寫協議書，內容是無論比賽最終輸定贏、是否繼續留在這行發展，我都要保證一定有正職、每月交出一定數目供家庭開支，當時自己拍心口應承就簽。最記得獲獎後，翌日還有繼續返回報館工作讓她安心。」

吉吉至今仍保存該協議書，最開心現在獲太太支持，夫婦共同營運音樂學校，有商有量。他承認自己硬頸固執，只是加上一點運氣，才可以令他堅持不放棄歌手夢。與太太一起度過10多年的高山低谷，吉吉絕對感激另一半，很希望給她更多信心，同時也感激外父外母的無限支持，他說：「以太太的條件，可以找個更好的人，卻千揀萬揀選了我，多謝她鞭策令我更踏實更似男人。亦感激外父外母從不嫌棄我的身世，不時噓寒問暖，當年結婚擺酒到後來小朋友出世，都在經濟、精神和時間上給予幫助，一定要好好回報他們！所以財政好樂意交由太太打理。」

（即時娛樂）