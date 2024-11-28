呂爵安釋出善意惜床哥堅持原則未達成共識 被爆私事感受傷害 (23:58)

MIRROR成員呂爵安（Edan）最近與組合JFYT成員兼YouTuber陳鈺麟（床哥），就叱咤獎項投票一事鬧出風波，事件不停發酵，成為網上熱討。雖然Edan與床哥分別在活動及網上回應，惟事件仍未平息。後者繼續在網上發表言論，Edan今晚出席時尚派對時，清楚表明受傷害，承認他有跟床哥私下討論想息事寧人，可惜最終沒有達成共識，未知事件會否令雙方關係愈變愈僵。

Edan聯同隊友姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、楊樂文及江𤒹生出席西九藝術公園戶外舉行的時尚派對，問及與床哥之間的風波，Edan有備而來，對事件再次詳細分享感受。他承認有跟床哥和周殷廷（YT）私下討論，指自己立場清晰，只希望息事寧人，事件不再繼續發酵，不再繼續對立、不會愈來愈多負面聲音或者嘈交。他認為昨日訪問中，自己已釋出最大善意和讓各方面舒服和有下台階。之後如何處理和回應是對方的自由，Edan自覺無權評論，因別人有自己的想法。Edan說：「有留意到他在社交平台提及名字有加上字眼或括號，昨日和今日又再為事件回應，給我感覺是他比較『硬淨』，有他堅持原則或他認為做正確的事，這方面大家未必達到共識。我覺得有可惜，但會尊重對方的自由。」

Edan稱有很多不同聲音，理解床哥想守護自己的原則，可能其風格是愛講笑或是亂說話；同樣，Edan也希望守護自己的粉絲、隊友及身邊人。他續說：「當初對方在直播中談及我的私事，我接受是沒有惡意或者講笑，但不代表影響不到我，或者不代表對我沒有造成傷害及帶來不舒服。他言論似在暗示，粉絲們落力為我拉票，但我去放假，於是粉絲不開心，純粹是他個人主觀感受，的確影響到我本人、粉絲、我與粉絲之間關係、及外界對我的睇法。」Edan強調在電話中，有告知床哥知他沒有惡意，但事實有受到影響與傷害。認為大家是成年人，應成熟地處理，就建議不如用最舒服的方法，希望不要再加劇雙方矛盾。Edan明白開玩笑好難拿捏，自己也曾激怒身邊人，不過必須要知被開玩笑的人也有感受。他以經理人花姐（黃慧君）做例子，說如果說花姐肥可能只是講笑，但如果花姐表達聽到感不舒服，正常禮貌回應是說句不好意思、不是有心，這是互相尊重。Edan希望事件可以告一段落，不再有更多問題產生。有指床哥擬有意借他上位或宣傳自己，Edan沒有以此去理解件事或別人，相信對方有一定原因，最緊要互相尊重。問有沒有感到對方是不尊重自己，Edan表示最終做法是對方的選擇，因床哥是YouTuber，風格上較口沒遮攔和亂說話，可能在對方的角度是沒有問題。Edan揚言不會評批對方，亦已表達自己誠意和平息事件的心，盼用成熟方式處理，對方如何選擇不由他控制，不過很開心獲一班隊友支持。

事件中因發表個人言論留言一句「冇品」，結果被牽連當中的姜濤指，他要說的都說完，學Edan一樣尊重床哥選擇。姜濤不認為被拖落水，「我的心態是，見到價值觀不啱的便講出來。今日開你玩笑，他日亦可以開其他人玩笑，被說的人會不開心，將心比己最重要。」Edan補充每個人承受能力不同，要接受事實可能要負上責任，必須要知道被笑對象，有可能不開心和受到傷害。隊長楊樂文最後亦說吸收過去經驗展望將來，每日成為最好的自己。

（即時娛樂）