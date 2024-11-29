床哥為製造紛爭鞠躬致歉 稱接受姜濤道歉 望事件告一段落 (14:20)

周殷廷（YT）及其組合JFYT首次打入商台叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的組合」5強，JFYT成員陳鈺麟（床哥）日前在社交平台直播為組合及YT拉票時，將MIRROR成員呂爵安（Edan）與林明禎遊台灣夜市一事擺上枱，指粉絲在香港落力為他拉票，他卻「喺台灣happy緊」，並指JFYT不會在投票階段去台灣，他們亦不「搞戀愛粉」。他的言論惹起爵屎及鏡粉不滿，姜濤亦公開留言指他「冇品」。事件持續發酵，Edan稱相信對方是講笑沒惡意，希望息事寧人；姜濤亦承認自己衝動了，應以較溫和字眼留言。不過，床哥卻繼續火上加油，在直播中稱與Edan本身已有共識，惟姜濤跟很多人一樣沒批判性思考，未了解事件、未跟隊友溝通就「衝出嚟」，令事情一發不可收拾。Edan昨晚（28日）與姜濤等隊友出席活動時，稱本來已向床哥釋出最大善意，希望息事寧人，強調沒與床哥達成共識，他講笑不代表沒對自己及粉絲造成傷害。姜濤則為曾斥床哥「冇品」而公開道歉，他說︰「我講嘅『冇品』佢會唔舒服，我同佢講聲對唔住，如果再畀我揀多次，我會用溫和啲嘅字去講呢件事。我已道歉，佢接唔接受，我都尊重佢，佢道唔道歉亦係佢嘅選擇，就係咁。」

床哥昨晚和隊友在網上頻道開直播時稱接受姜濤道歉，他亦同時為製造出紛爭而作90度鞠躬道歉。床哥說︰「呢兩日發生咗好多事，如果大家有留意，基本上成個娛樂版，甚至乎成個Threads、成個連登都係討論緊同一件事。其實好老實講，對我嚟講幾攰嘅，因為我好多嘢係想for fun為主，唔係去搞啲咩紛爭、唔係想去製造啲乜嘢社會矛盾。今晚我哋本身諗住落去拉票，但係我狀態唔係咁好，最後冇去到。今日本身諗住留喺屋企唔出街，休息吓，瞓個覺，但去到晚上大概8點零收到個消息，姜B喺訪問嗰道咗歉喎﹗首先，我想講呢件事我哋都係輸，唔好諗住話姜B道咗歉就佢輸，佢冇輸，我哋都係輸嘅。佢今日喺訪問入面道咗歉，我接受佢嘅道歉，我唔想再製造紛爭，亦唔想騷擾到我，甚至騷擾到我嘅屋企人。搞到依家咁大件事，除咗花生友之外，我相信唔係大家想見到咁。我喺度正式回應番姜濤，我係接受佢嘅道歉。我作為一個男人，呢兩日佔用咗咁多社會資源、佔用咗咁多版面，其實有更加有意義、有需要嘅嘢去報道，我亦為呢兩日佔據咁多版面、製造咁多紛爭而深感抱歉。希望呢件事情告一段落，我唔想再蔓延落去，再佔用更多社會資源喺呢件事情上面，冇意思嘅，大家喺呢件事上都係受苦緊。」他最後稱要唱出一曲《AMANI》送給「啱啱和解咗」的姜濤。

（即時娛樂）