《焚城》票房破3500萬 消防區長黃德斌明率領下屬謝票 (15:20)

劉德華、謝君豪、王菀之、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）等合演的電影《焚城》，上畫將近一個月的累積票房衝破3500萬。演員們為答謝觀眾支持，由開畫日至今不停巡迴各大戲院謝票，飾演消防區長的黃德斌將於明天（30日）首度登場，率領戲中下屬阿Dee、林家熙（Locker）及黃愷傑（Wesley）一同現身戲院。

謝君豪飾演消防隊中經驗老到的「煙鏟」，魏浚笙則演初出茅廬的「細柱」，二人關係亦師亦友，卻在結局一幕於儲水庫內因行動策略分歧爆發激烈衝突，煙鏟更在憤怒之下掌摑細柱。這一幕情緒張力極高的戲拍了足足4次，對演齡尚淺的Jeffrey來說非常難忘。他感激影帝級的謝君豪令他成功入戲，演出時候更腎上腺素激升，縱然被對方連環掌摑都未感痛楚。謝君豪笑指自己「打到手都痛」，他大讚後輩表現：「Jeffrey 4個take都好好，其實第一次拍已經OK㗎嘞我覺得，後尾再少少微調咁樣啦。」

Fish飾演的蘇怡與阿炳飾演的寶明是一對同為消防員的夫妻，二人準備迎接小生命，無奈寶明為了拯救手足冒險前往災場，幸而在風雨飄搖中順利與蘇怡重逢。這場夫妻情深的戲，拍攝環境極為艱難。Fish回憶：「當時風雨好大，啲雨大到連隻眼都睜唔開，但反而呢啲環境幫助我哋演員更加投入角色。」這場重逢戲足足拍攝了6次，每次拍完，眾人抹乾全身，就迅速回到崗位投入拍攝，表現非常專業，阿Fish感謝工作人員的配合，當然亦不少得好對手阿炳。她表示︰「佢好高大又好有力量，喺風雨之中攬實我，嗰種溫暖同安心感完全帶到戲入面，觀眾睇完話感動，我都好開心！」阿炳對戲中另一場面同樣動容：「見到消防車出動、群眾開路畀救護車等場面都睇到我好感動，感受到香港人群策群力面對逆境精神。」

作為片中唯一的前線女消防員，Louise飾演的Madam Chan與白宇飾演的黎杰峰有着一段細膩的情感線，當中一場黎杰峰向Madam Chan深情下跪，再用木製戒指求婚，寓意守護與不離不棄，成為全片最浪漫的場景。Louise說：「白宇嘅眼神非常深情，動作亦好體貼，嗰種浪漫完全令我冧豬。」木戒指的設計也讓Louise感受到導演另一種細膩心思：「導演好犀利，諗到木製嘅戒指，一來於火場內唔會辣親隻手，二來是以木比喻連理枝，含有『願為恩愛夫妻』嘅意義，對消防員係另一種浪漫，另一種細心嚟。」

阿Dee與Locker在片中飾演一對共患難的兄弟，當阿Dee飾演的阿水為了救援，獨自涉險不幸犧牲，Locker飾演的Finger得知消息後的悲痛場面，成為全片其中最催淚一幕。Locker說：「當日我盡量唔傾無聊話題，專注同現場環境相處，畀自己進入嗰種無助但又充滿擔憂嘅情緒。」得悉阿水死訊後，Locker的無聲表演展現內心翻騰的情感，就連阿Dee都有被對方演出所感動。阿Dee表示︰「我認為locker嘅三問阿水死訊，演得好好。第一次問係為擔心阿水而問，第二次係為自己而問，第三次係為觀眾而問，亦都因為呢三次慰問令觀眾喚醒番對阿水嘅犧牲情意，令大家再次為呢個角色感到惋惜。我記得喺戲院，因為呢三問令觀眾拎起手上嘅紙巾，同埋Locker今次因為拍戲而受傷，所以成個演出都好吃力，佢嘅堅持同專業，我作為演員都非常欣賞，唔容易！」

（即時娛樂）