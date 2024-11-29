《得寵先生》首映 謝安琪林珊珊感動 Stanley讚鄭丹瑞犀利 (16:33)

在另一部電影飾演旦哥女兒的鄧月平，亦準備了生日蛋糕向旦哥賀壽，令壽星佬好開心。（大會提供）

寰亞電影《得寵先生》昨日（28號）上映，前一晚戲院舉行首映，全院滿座，反應熱烈。適逢男主角鄭丹瑞（旦哥）69歲生辰，除了電影導演兼編劇何英毅和李志偉、女主角盧慧敏（Amy）、廖子妤（Fish）、馮允謙（Jay)和黃美芬等一齊睇戲，還有近百位圈中好友入場支持，非常熱鬧。完場後觀眾席上好友林珊珊、林超賢導演、陳慶嘉導演、陳德森導演、謝安琪、邱士縉@MIRROR和周秀娜等星級觀眾發言，令人感動。Fish自爆一度覺得自己步入中年危機，對事途迷惘，但這部電影令她振作，對世界再抱希望。

電影完場，觀眾報以掌聲，Amy、Jay和Fish突然拉住旦哥上台玩驚喜，手忙腳亂地替他戴王冠、彩帶和送鮮花，主持旨呈哼歌助慶。旦哥突然「佳叔」上身鬧人：「搞乜呀？咪整亂我個頭呀！」全場爆笑，觀眾大叫「好靚仔」！

Fish感嘆：「我𠵱家嘅人生好似有好多好混亂嘅嘢，我要重新去接受，我又要照顧爸爸媽媽，爸爸媽媽開始老啦，我嘅事業去到一個位，我應該點做？頭先睇完套戲，諗：『如果我去到70歲，我嘅人生係咁失敗，我會點呢？』但係只要唔放棄，人生幾多歲都可以重啟。我一路睇戲一路覺得，其實我啲問題好細，只係需要去學習。尤其是悅娜（Amy飾演）角色，點解有人咁好心地？但係真係有眾多咁好心地嘅人，支持緊呢個世界，而呢個世界唔係我想像中咁差，好多謝呢套咁好心地嘅電影，將我喺中年危機，撈返番嚟！」

旦哥說：「今（前）日我69歲生日，真係緣分，竟然有一部自己嘅戲上映。香港拍電影唔容易，拍完呢部戲佢哋都唔知幾時再有得撈，今（前）日我生日，邀請到一班真心好朋友嚟同我一齊，睇一部有火嘅電影。」觀眾席上林超賢導演大叫：「成套戲對你（旦哥）挑戰好大啦！」旦哥哈哈大笑說：「識貨！」

林珊珊邊抹眼淚邊對旦哥說：「真係做得好好，好為你驕傲，旦！當然Jay Fung都做得好，個個演員都做得好好。多啲呢啲戲，我哋就感受多啲溫暖、多啲希望！」旦哥的「永遠女神」周秀娜亦感動落淚，她說：「旦哥係好幽默嘅人，好少會見到佢呢一面，我冇諗過我會喊，好感動，旦哥真係演得好好，我好鍾意！」

2年前在電視劇《野人老師》中，與旦哥飾演父子的Stanley說：「我同旦爸拍劇嘅時候，佢同期拍緊呢部電影，佢真係好犀利，同一時間駕馭兩個完全唔同嘅角色，最值得學習係旦爸對戲劇嘅追求，超級respect（敬佩），亦多謝導演拍咗一部咁誠懇嘅電影！」

去年與旦哥合作拍戲的謝安琪說：「睇到一個好不一樣嘅旦哥，而題材將被遺棄嘅狗仔同獨居老人串連埋，好有感受。我哋嘅城市好繁忙，忙住生活，好多時忽略咗生命與生命之間嘅感情。你喺我心目中係一個又健康又開心又正能量嘅人，喺呢部戲見到你落泊嘅神情，一個獨居老人，我好傷心。希望多啲人被呢部戲感動，多啲關心身邊嘅人、身邊嘅生命，讓我哋嘅社會多啲愛！」

與旦哥相識幾十年的導演林超賢笑說：「剛才娜姐（周秀娜）話未見過你呢一面，其實幾十年前，你啲樣衰我哋見好多。」旦哥笑說：「我要鼓起勇氣叫晒《小男人周記》團隊、阿嘉（陳慶嘉導演兼編劇）嚟睇。」

林導說：「多謝台前幕後，老人與狗嘅戲大家睇好多，呢部喺自己生活世界入面，特別打動，尤其是講到棄養，造出好多不幸，令人好感概！旦哥，你喺鏡頭前喊，我第一下接受唔到，但你繼續喊，我真係畀你打動，好嘢！」陳慶嘉說：「呢個唔係我見到嘅阿旦，好犀利，見到一個唔熟悉嘅你，做得好好！」

台上旦哥哽咽說：「呢啲說話由我合作得最耐嘅好朋友講出嚟，真係頂唔順，多謝！」至於另一位導演好友陳德森非常感觸，因為感同身受，他說：「獨居長者同隻狗，我隻狗啱啱過咗身，好難過。我一直都有關注流浪狗，呢套戲我一定會好好推介，多謝你哋！」

此外，捧場的圈中好友還有《得寵先生》音樂總監T-Ma（馬敬恆）、向海嵐、林珊珊兩位女身李澄和李怡、梁釗峰、雲浩影、Vian@me&、許恩怡、音樂人Heyo、「中年好聲音」 的丁文俊、羅啟豪、魏家信和林鉫偉等，星光熠熠。

（即時娛樂）