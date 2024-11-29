異空感應｜孖陳家樂獲封最強CP 阮浩棕談「愛的抱抱」嗌面紅 (17:23)

無綫劇《異空感應》3位主角陳家樂、陳曉華、阮浩棕的容顏成為焦點，昨晚（28日）劇情講述陳家樂飾演的方日進Jason，因懷疑父親方以信（魯振順飾）捲入強拍案，令本身已不太咬弦的兩父子多次吵大鑊；原來方以信腦內一直有血管瘤，結果在激烈爭吵後，方以信腦內的血管瘤破裂致發生車禍，方以信送院後情况危殆。

首個星期單元個案—強拍案的幕後大佬，是「奸人專業戶」鄭子誠飾演的范爺，由於方以信一直密謀退出強拍事件金盆洗手，事件觸怒范爺令Jason及其好友Duncan（阮浩棕飾）被綁架；幸好2人成功脫險逃離賊竇，Duncan為救Jason更一度失蹤。

昨晚綁架場口，阮浩棕及陳家樂上演「愛的抱抱」，由於2人都是靚仔樣，網民笑言陳曉華才是第三者：「原來Jason同Duncan先至係真愛」、「呢吓擁抱，Dr與法醫仔好有愛」，對於與家樂攬攬場口惹熱話，阮浩棕受訪時笑言：「嗰個兩連攬太有愛意，我哋拍時冇特登話要營造啲咩CP感出嚟，但我後來睇番都有啲面紅，我記得拍嗰日陳曉華都喺現場，佢就睇到𠵱嘩鬼叫。」

談到第一集與緋聞女友何沛珈同框亮相，同樣引發熱話，阮浩棕回應之餘竟順勢幫劇集做宣傳，認真叻仔：「都開心嘅，證明咗大家睇得仔細同投入。呢套劇隨住劇情推進，會愈嚟愈燒腦，大家要睇得好仔細去搵蛛絲馬跡。」

翻查資料，阮浩棕與何沛珈已非首次合作拍劇，二人除了之前曾合作《靈戲逼人》，在尚未播出的《非份之罪》亦會有對手戲，且互動場口更多。對於網民期待二人在《異空》稍後劇情中有更多互動，阮浩棕說：「我哋唔係好多同場㗎咋，同埋有我哋同場，都一定有陳家樂。」他又讚陳家樂很靚仔：「我試過望住佢側面，好似望緊藝術品咁。」何沛珈亦曾在訪問中，取笑阮浩棕望陳家樂的眼神很奇怪：「佢好奇怪，成日纏住Doctor，望住Doctor嘅眼神又好奇怪。」

（即時娛樂）