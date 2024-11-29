張敬軒嘆今年頻憂心家事 壓力大無人分擔 體重暴跌8公斤 (17:56)

張敬軒去年積極拉票，終於在今年初《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上贏得「我最喜愛的男歌手」。今年再入圍「我最喜愛的男歌手」5強的軒仔昨晚（28日）出席品牌活動時，稱今年抱平常心爭獎，因新專輯等工作仍未完成，沒打算為自己拉票。他表示︰「今年初，屋企老人家有事，不停出入醫院，令我好頭痕。我依家都係履行一早已簽落嘅約，冇再接新工作。我每日出去做嘢時都擔心，我係獨子，好多事要我處理。所謂『有今生無來世』，家人永遠最重要！」他坦言因為有壓力而無人分擔，累得想匿埋尖叫，人也瘦了7、8KG。

軒仔表示父親早前接受了眼睛及腳部手術，又曾到廣州求醫，但情况麻麻，已搬返香港居住。他為了父親的病，四出請朋友介紹名醫及聯絡聽取意見。軒仔續說︰「媽媽多年前曾接受開腦手術，我當時曾短暫停工。為咗多陪伴家人，我呢兩年除咗巡迴演唱會，其他工作已減產。今年對我係幾棘嘅一年，唔止家人，貓貓都因為腫瘤而面目全非、痛苦地離世。媽媽當佢係孫咁愛惜，所以好唔開心，我都未消化到。身體健康緊要，我決定放慢工作步伐，但冇諗退休。」

今年樂壇頒獎禮前鬧出拉票風波，軒仔認為每年也如此，有Noise最重要，只要不傷和氣和感情就可以。他說︰「以前我後生嗰代，是非仲多﹗呢啲都幾好睇，有生氣又有聲氣﹗」軒仔認為香港的樂壇多元化，每個單位也有自己的受眾。他拒絕以前輩身分擺平歌手之間的風波︰「後生就係咁﹗有人話我40歲之後收咗火，其實係年紀大，睇化咗唔想再煩。我明白後生一輩要爭取、發表同堅持自己想法，其實係好事。」

（即時娛樂）