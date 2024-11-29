Ivy爆Winka肺炎住院3天 魏浚笙胸肌不敵Tyson 道英派心冧粉絲 (19:51)

韓國歌手道英@NCT、魏浚笙（Jeffrey）Tyson Yoshi、COLLAR成員許軼（Day）和蘇雅琳（Ivy），今天（29日）出席品牌活動，吸引數百粉絲支持，場面墟冚。

Day和Ivy穿黑色透視裝現黑bra性感現身，Tyson Yoshi和Jeffrey分別穿黑、白西裝褸曬胸肌，但Jeffrey胸肌明顯不敵Tyson Yoshi。道英最後出場，全場粉絲瘋狂尖叫，一身黑色的道英十分識做，向在場粉揮手打招呼及大派心心，冧爆粉絲。

他先用廣東話說：「大家好，我係道英。」問到他想去哪裏觀光和品嘗美食？他表示活動結束後，晚上便返韓，若多留數天，想去山頂遊覽。他對上一次來港出席開幕活動已是2年前，開心借此機會與粉絲見面。問他有什麼說話想跟粉絲講？他再用廣東話說：「下次一定再嚟香港，我愛你。」大合照時，他禮貌地與Jeffrey和Tyson Yoshi握手。

Day和Ivy被指衣著性感，但她們不覺得，認為跟平時做騷著背心和短裙差不多，會否更性感大膽，就視乎服飾而定。說到邱彥筒（Marf）爆COLLAR成員相繼病倒，更有成員患上肺炎，她們指自己也是病患者，正在康復中，Ivy說：「為演唱會綵排前，大家已各自病倒，可能因為轉天氣及流感高峰期。陳泳伽（Winka）最嚴重，肺炎入院住3日，消瘦了一點，醫生說食飯很重要，她現在也迫自己吃多一點。」

問到有否影響排練進度？Day表示沒有，大家正在康復中。另外，COLLAR打入叱咤「我最喜愛的組合」最後5強，是唯一女團代表，她們感驚訝和榮幸，感謝粉絲支持。

（即時娛樂）