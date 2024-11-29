青龍電影獎｜李帝勳韓志旼主持 湯唯拖丈夫行紅地氈 (20:01)

第45屆韓國青龍電影獎今日在首爾汝矣島KBS Hall舉行頒獎禮，《王后傘下》金惠秀卸下30年主持職務，改由《奇案摸摸查》韓志旼及《模範的士》李帝勳接棒，兩人率先踏上紅地氈，李帝勳對於擔任主持深感榮幸，心情非常緊張；韓志旼亦說會努力做好主持工作。談到首次合作，韓志旼大讚李帝勳演技好，想跟他合作拍戲，李帝勳指韓志旼是他合作過女演員中最漂亮一人。

入圍演員輪流踏上紅地氈，包括角逐女新人獎的《Dolphin躍動人生》Yuri及《十卜你應援團》惠利、獲提名男新人的《戀愛大都會》魯尚炫及《十卜你應援團》李正河、入圍最佳男配角的《躁底師兄2行刑師》丁海寅、《絕命狂逃》具教煥及《沒有美色殺人狂》李熙俊，角逐最佳女配角的《沒有美色殺人狂》孔升妍、《男韓女機師》韓善伙及《左輪殺姬》林智妍等。

還有角逐影后的《反詐師奶兵團》羅美蘭、《破墓》金高銀及《夢境Wonderland》湯唯，以及提名最佳男主角的《12.12：首爾之春》黃政民、《沒有美色殺人狂》李聖民。湯唯與丈夫兼《夢》片導演金泰勇挽手走紅地氈，她以韓英中三語打招呼，「再次來到青龍電影獎感到開心，很高興見到很多優秀的電影人，能帶着《夢境Wonderland》前來更興奮」。

（即時娛樂）