《破‧地獄》陳珮欣演大體演員受關注 曾因追夢患情緒病 盼做「生人」有對白 (22:07)

由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康等合演的電影《破．地獄》，票房勢如破竹，已破1億元，有望打破《毒舌大狀》創下1.15億元票房紀錄，登上最賣座華語電影。電影掀起熱話，連帶戲中演白只太太、梁雍婷密友「熙雯」的大體演員陳珮欣（Katrina）亦受關注。陳珮欣也估不到自己扮演死屍，一句對白都沒有，也引起迴響，令其崎嶇的演藝生涯漸露曙光，未來希望獲更多導演賞識，她笑言﹕「讓我演生人。」

自由身的Katrina透過中介公司，獲得演出機會，雖然知道只是倒模，不用親自上陣扮死屍，但她亦不介意，因她留意外國特技化妝，想感受如何透過特技化妝，變成另一個人，亦是被認識的機會，故一口答應，她說：「我沒擔心演死屍會不吉利，我是基督徒，沒忌諱，對生死看得很開，亦想知道自己將來死後，會是什麼狀態。」

倒模過程並不辛苦，但有恐懼感，她說：「首先將頭髮『擸』起並戴頭套，然後被厚厚綠色物料覆蓋整塊面，當時好驚，漆黑一片，有種壓迫感，加上我鼻敏感，擔心未能呼吸，倒模產生化學作用時，物料壓住我個頭，有種被箍頸感覺，之後再倒石膏，全程2個多小時。」

雖然不需要她「露面」，但有幫手拍大特寫雙手鏡頭，她笑言看完《破‧地獄》覺得自己「手指」演出不俗，她說：「我的手指演得好死，沒有郁，但都有難度，因一唞氣就會穿崩，所以Roll機要閉氣半分鐘至2分鐘。開始時不懂控制，有輕微郁動頻NG，要維持靜止狀態實在不易。」

她笑言在靈堂見到自己遺照時，像靈魂出竅，這場戲令觀眾留下深刻印象，Katrina意想不到：「沒演技又沒對白，觀眾竟然留意到我的存在，好神奇，像起死回生一樣。」

電影中有句名言：「生人都要破地獄，生人都有很多地獄」，Katrina遇過多個「地獄」，要突破難關，她說：「由細到大，志願做演員，當年在紐約攻讀時裝設計，過程好艱苦，因父母對我期望很高，但我對這科目沒興趣，於是副修戲劇班，但不獲父母、男朋友和朋友理解，極力反對我做演員，因此曾患上情緒病，對自己志願有猶疑，覺得人生沒意義，像活在地獄。畢業後返港，參加ViuTV選秀節目《廣告女皇》，編劇嫌我說話官腔、無料爆，令節目不好看，搞到我愈來愈迷失，節目出街後被受注視，好徬徨不懂處理，又是另一個地獄。」

《廣告女皇》後，她開舖頭維持生計但不開心，2021年結束營業，去紐約和澳洲重新再學戲，在澳洲做了一齣17場舞台劇，一人分演5個角色，很有滿足感，當地又有公司簽了她，慢慢回復自信，再回港尋找屬於自己舞台，開心獲現任男友和父母支持。

熱愛演戲的Katrina，最近上了導演班、話劇班及配音實習班，她說：「在未有機會前，裝備好自己，我很喜歡演戲，小時候經常跟父母看戲，很喜歡大家在漆黑戲院裏，專注看戲的感覺，將大家帶進另一個世界。」

Katrina演出《破‧地獄》前，曾客串過《二次人生》、《金手指》和《出租家人》，到現在30歲才被認識，她承認遲起步，唯有慢慢追上來，明白到不能一步登天，笑說：「《破‧地獄》幫我破了地獄，2016年入行，等了8年才有人認識，跟我同年入行的演員都已經上了位，如林家熙（Locker）和游學修等，令我有點難受。電影會為我帶來什麼仍是未知之數，但起碼知道有我陳珮欣存在，希望有更多導演給我機會，可以做『生人』有對白。」

（即時娛樂）