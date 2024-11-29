AGA首支國語派台作品 邀李沐林哲熹演MV男女主角 (21:33)

江海迦（AGA）首支國語派台作品《沒有咖啡的喫茶店》現已於各大平台上架。歌曲由 AGA親自起題，由她作曲，林若寧填詞，靈感來自她的親身經歷，啟發出全新概念大碟《Writer's Block》的新一章故事，MV邀來台灣實力派演員李沐，連同台灣男星林哲熹成為第三部曲男女主角。

AGA欣賞李沐及林哲熹，特別喜愛李沐演出劇集《誰是被害者》，這次邀請2人均一口答應，今次AGA到台南跟進拍攝，今次MV內容她亦有參與構思。

拍攝團隊這次遠赴台南拍攝，除了與《DRUNK DIAL》MV呼應的便利店關鍵場景，呼應《Unfamiliar City 陌生之城》的戲院場景，還有馬路，「喫茶店」等等空間結構出男女主角的專屬世界與浪漫。AGA與MV導演Sheng Wong每日通宵達旦討論，合力為故事創作出每個細節，其中包括最標誌性地以牛奶泡杯麵一幕，導演為了多角度拍攝，李沐需要不停狂食20多個杯麵，又要通宵拍跳舞鏡頭，AGA大讚非常專業。

至於2位演員繼電影《青春弒戀》後再度合作。李沐曾入圍金馬獎最佳新演員，更曾榮獲金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎；林哲熹曾入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎，更曾榮獲得法國尼斯影展最佳男主角獎殊榮。兩位台灣實力派演員在MV相遇，李沐在《Writer's Block》演404室住客，一位缺乏安全感的女生，與男主角林哲熹在便利店相遇，使她開始改變。劇場版MV將於12月9日正式上架。

（即時娛樂）