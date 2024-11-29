芬蘭租屋生活｜車銀優男友感爆發之作 李帝勳跳電臀舞勁搞笑 (21:47)

由韓國4位男神車銀優、李帝勳、李東輝和郭東延演出的綜藝節目《芬蘭租屋生活》，以沒有網路、沒有自來水和電的芬蘭鄉村為背景，講述4位男神在當地體驗合租生活，感受世界幸福指數排名第一的芬蘭人與眾不同的氛圍。節目組公布演出陣容後引發關注，並發布節目7個令人期待之處，觀眾可於12月6日起逢星期五到「黃Viu」免費追看。

1. 車銀優行走的畫報

車銀優甫出道就以「漫撕男」外號風靡中外，形象貴氣的他是大小品牌寵兒！今次他於《芬蘭租屋生活》展現男神親民一面，除了和3位拍檔騎馬，體驗自然生活，他也親力親為到超市入貨，男友感爆發，舉手投足尤如拍攝雜誌封面，令人大讚「太帥」。不過看到車銀優喝水都帥氣滿分的李東輝也忍不住直呼：「適可而止！」

2. 李帝勳搞笑基因爆發

李帝勳憑Viu Original原創系列《模範的士》人氣再創高峰，過去專注演技的他，今年多次亮相節目宣傳，當時獲不少觀眾大讚綜藝感十足，他率領3位弟弟演出《芬蘭租屋生活》的消息傳出後，令人倍感期待。日前官方釋出節目預告，只見李帝勳自稱電臀舞王，並突然跳起電臀舞，讓郭東延抱頭崩潰說：「我看過《初戀築夢101》啊！」意即李帝勳豁出去的舉動，幾乎讓人忘記了戲中國民初戀模樣。

3. 李帝勳李東輝Bromance情

李帝勳自2021年離開經理人公司後，便宣布自立門戶，一手創立全新經紀公司「COMPANY ON」榮升老闆，李東輝則在2023年加盟旗下；今年2人共同主演韓劇《搜查班長1958》，更拍住上現身劉在錫主持綜藝節目《玩甚麼好呢》和《藉口GO》，展現了老闆和所屬藝人之間的獨有默契。

4. 車銀優郭東延同齡朋友

車銀優和郭東延同樣出生於1997年，屬於韓國人口中的「同齡親辜」；他們早於2018年便在人氣韓劇《我的ID是江南美人》中碰頭，劇中郭東延演的是車銀優系上的學長，2人之後成為室友，6年後，他們的化學反應仍備受關注。

5. 原始生活化學反應

在日前發布的預告中，節目組公開4人的「全新」形象，電臀舞王李帝勳、消防員李東輝、野人郭東延和百厭星車銀優，他們為了生活自給自足－－李帝勳開著拖拉機運載弟弟、郭東延砍柴收割等。

6. 自然環境美不勝收

作為連續7年全世界最幸福的國度，芬蘭是不少人夢寐以求的旅遊勝地，因此《芬蘭租屋生活》製作人透露，節目將圍繞4位演員在芬蘭鄉村，展開超貼近大自然的新生活方式，預計將為觀眾帶來大量山水美景。

7. 與當地人溫暖互動

《芬蘭租屋生活》的另一看點，正是4位演員與當地人真實互動，據悉節目中不乏與鄰居們相處、互相幫忙場景，所有畫面都是一般遊客無法體驗到的生活模式，為大家帶來更多芬蘭不為人知的趣味。

（即時娛樂）