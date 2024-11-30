古天樂自爆曾邀拍戲 甘比派檸檬︰ 他找我演肥師奶 (13:42)

古天樂、劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）與大女劉秀樺、沈月、謝玲玲與女兒林心兒及林恬兒等昨晚出席《Tatler Ball 2024》，古天樂獲頒「鑽石成就大獎」，以表揚他在電影圈的貢獻，大會安排甘比擔任頒獎嘉賓。古天樂受訪時表示賀歲片《臨時決鬥》雖然拍攝期間三度遇上颱風襲港，但過程很順利，一星期前煞科。他說︰「我們打風時也開工，室內拍攝場地雖然有出現漏水情况，但未受影響。」古天樂在戲中飾演退休拳王，與張文傑有場對打戲。他透露張文傑首天開工已拉傷至肌肉撕裂。他說︰「張文傑連行路也有問題，但他堅持開工，帶傷拍了3天戲。」

談到票房信心，古天樂稱當然有，但最重要是觀眾看得開心。他被問到可會找甘比客串演出時說︰「賀歲片已煞科了﹗我曾找她拍戲，她以為我說笑。找她演什麼角色？可以演女強人。」甘比說︰「我不合資格、不入流。他找我演肥師奶，我拒絕了。」秀樺被問到可喜歡演戲時說︰「我未試過，目前仍在讀書，將來再想。」

《破‧地獄》大收旺場，古天樂稱有留意，稍後會入場觀看。對於《破‧地獄》已打破《明日戰記》的票房紀錄，成為香港華語電影最高票房紀錄第3位，他說︰「當然開心﹗要燒炮仗﹗可擔心超越《九龍城寨之圍城》成績？有什麼問題？拍電影就希望有好票房，怎會怕被超越成績？希望大家也能超越成績﹗希望《臨時決鬥》超越《破‧地獄》成績？盡力吧﹗」

古天樂與劉鑾雄慈善基金合作的5部電影，目前已完成了4部。甘比被問到會否再加碼合作時，稱要視乎情况。

（即時娛樂）