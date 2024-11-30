麥明詩預告飛峇里影大肚靚相 對育兒有信心 拒當全職媽媽 (14:25)

懷孕6個月的麥明詩昨晚（30日）穿上貼身晚裝、腳踏4吋高跟鞋出席《Tatler Ball 2024》，腹大便便的她坦言找服飾有困難，要找符合身形及深色的衣服，令自己看起來瘦一點。麥明詩稱現在保持運動量，令身體早一點進入狀態。她說︰「開心能保持住瘦身形，而且一生人沒幾多機會有孕肚，所以不介意騷出來﹗」麥明詩稱暫未安排影懷孕寫真，日內會與丈夫盛勁為及家人去峇里旅行，屆時或找攝影師留倩影。她說︰「我會穿三點式泳衣，因一件頭泳衣已不合身。與丈夫影情侶泳衣相？他害羞，而且最近為照顧我沒時間操肌，怕他的身形不見得人。」

麥明詩否認現成為家中女王，強調與丈夫有商有量，但安排陪月、母親與奶奶日後如何配合等不少事也由丈夫處理。她說︰「丈夫是溝通高手﹗」麥明詩與丈夫沒上育嬰班，她笑言︰「我對育嬰有信心，不知信心從哪裏來﹗」她表示奶奶有湊孫經驗，曾照顧過3個孫兒，加上有工人姐姐幫忙，因此不擔心。麥明詩說︰「現在最重要是休息，想想將來如何教育小朋友。孩子出世後，大家的方向要一致﹗我不會當全職媽媽，會在家庭和工作中找平衡。我不能沒工作，工作會令心理健康一點。媽媽當年生完哥哥及我後，休息了10星期產假便復工，令自己有少許空間，小朋友又有自己的世界，學會獨立。」

（即時娛樂）