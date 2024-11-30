柳應廷與恭碩良合唱如成就解鎖 獲偶像親授打鼓秘技 (16:56)

音樂人王雙駿and the Hats on Band昨晚（29日）演出《Clockenflap音樂節》， 並邀請MIRROR成員柳應廷（Jer）、吳林峰、恭碩良、結他手Jason Kui等歌手及樂手參與表演。Jer合共唱出6首歌，演唱《約齊靈魂在墳墓開生日派對》時更表演打鼓，又圓夢與恭碩良合唱《月球人》。Jer騷後受訪，稱45分鐘的表演時間不夠喉，王雙駿亦稱想開多幾場。

恭碩良透露是他教Jer打鼓︰「教了他15至20分鐘。」Jer坦言能與恭碩良合作，對他來說是成就解鎖。他說︰「這次很慶幸可以唱《月球人》，因為這首歌啟發了我製作歌曲《月居人》，而這首歌是恭碩良創作的，所以想借這個機會跟他合唱一次，所以我今天超級開心﹗」恭碩良被問到對Jer的表現有何評價時說︰「我其實玩多過做音樂，但假假地也是做了20幾年的前輩，很明白往後望時見到喜歡的音樂人感覺，我也試過，所以希望跟這一代溝通，不要有那麼多距離，盡量友好，大家差不多年紀！我覺得他真的唱得好好，我自己都是﹗」Jer自評演出時「甩轆」，調亂了歌詞段落，令幾位和音歌手要執生。

Jer早前在生日會上表示願望是舉行紅館演唱會，他說︰「希望啦﹗我很想每年做一場騷去演出該年的作品。希望明年能舉行紅館個唱，不在紅館也可以，我很想開騷﹗」至於來年的School Tour，Jer表示已有學校聯絡經理人，目前正在洽談中。

談及隊友呂爵安（Edan）、姜濤與JFYT成員陳鈺麟（床哥）的風波，他稱未留意事件發展，認為Edan是很強大的人，不覺得他有為事件而特別不開心。Jer說︰「他很會樂觀地面對所有事，我覺得他ok。我們出道6年，已鍛練出一個很強大的心臟，會做好自己的作品，專注音樂。」

（即時娛樂）