Marco體驗掌摑按摩痛到唔識叫 WinWin靈探驚到喊 (17:57)

限定組合P1X3L 5G主持的ViuTV節目《P1X3L 5G上位計劃》明晚（12月1日）播出新一集，P1X3L及5G上集分組進行遊戲，George和Yoyo上集勝出City Hunt遊戲，其餘3組經過兩輪按摩小遊戲後，Marco和Sica成為終極大輸家，他們所得的獎和罰同樣是泰國特色掌摑按摩。George一聽見「掌摑」兩字立即追問：「呢個係獎勵？」製作組聲稱傳說中這位按摩師傅是幾代單傳的打臉美容師，據說被師傅打過後可以瘦臉和抗衰老，不少藝人曾因此慕名而來。

率先接受獎勵的是George，他被師傅大力拍打臉後說︰「好嬲呀，無啦啦畀人摑咗幾十把，返到屋企腫咗呀！」George聽見這個按摩盛惠港幣8000元時直斥製作組︰「8000港紙打我咁多次你唔畀錢我？你哋究竟有幾憎我呀！」Yoyo怕皮膚敏感，所以由Marco頂上。Marco這次則以拳打為主，師傅施展一招「連環爆破拳」，打到Marco擘大個口也不懂得叫痛，在旁邊食花生睇好戲的3人看到目定口呆。最後剩下的大輸家Sica，接受的懲罰就是由George、Marco和Yoyo幫她掌摑按摩。全程只見George毫不留情地拍打Sica，半點憐香惜玉也沒有，Sica由最初嘩嘩大叫到後來竟然說舒服。事後Sica稱雖然痛，卻覺得很爽。

除了掌摑按摩之外，製作組還安排眾人前往探靈。為了安全，製作組還請了一位大師來到現場坐鎮，還用儀式幫他們測試是否屬於靈異體質。Phoebus聽見即問：「唔check得唔得㗎？」正當大家好奇他為何不想測試時，Phoebus認真地說：「就係唔想知囉，知道咗返香港點算呀！」靈探時，眾人被現場的環境和氣氛嚇到魂飛魄散，Sica和WinWin因為害怕而先後哭得梨花帶雨，Ash更突然身體不適，見暈又見嘔，最後還出現意想不到的情况。

（即時娛樂）