張敬軒與韓星成始璄合唱 自嘲似新丁參加考試 (18:05)

張敬軒昨晚（29日）參與《HKGNA 2024音樂節》演出，與曾主唱《來自星星的你》插曲《你的所有瞬間》的韓劇男歌手成始璄合唱韓文歌《哪怕只是暫時》及國語歌《只是太愛你》。軒仔演唱時怕發音不準而大叫「好驚」，又感激成始璄前晚逐句歌詞錄低讓他練習。成始璄稱希望明年來港舉行演唱會，軒仔笑言不敢自薦當演出嘉賓。他說︰「成始璄是殿堂級歌手，我是新丁，跟他合唱時似考試。」成始璄唱國語歌時字正腔圓，他表示小時候曾隨父親來港居住及入讀香港的國際學校，喜歡聽香港的歌曲及看港產片。他說︰「我來香港就像回家一樣溫暖﹗我很喜歡這裏的人、食物和氛圍，很愛這個城市，香港就是我的朋友。」

軒仔騷後受訪，稱為這次演出請韓語老師指導，惟每個人的口音不同，演唱時的難度更高，並再次感激成始璄的幫忙。談到可會挑戰外語歌時，他說︰「我曾在2018年的演唱會上唱過泰文及韓文歌，我也會唱菲律賓語及印尼語歌。我是『國際軒』？我未能衝出去，只限在亞洲區。我只是從小到大喜歡學習不同語言。」

甄詠蓓爆他出錢出力助年輕人上戲劇堂，又無間斷為兩年前受傷的同行人士提供營養餐，軒仔說︰「我也捱過苦，所以現在盡力幫助年輕一輩，回饋社會。」談到他日前自爆曾為家事暴瘦8公斤，軒仔說︰「最瘦是在今年5、6月的時候，當時因減肥戒碳水化合物，加上愛貓病重入院，我因擔心而欠缺休息，才瘦了那麼多，現在已追回磅數，體重保持在66公斤，最近吃宵夜又重了點，大家不用擔心我。」

（即時娛樂）