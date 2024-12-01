Boyscation貼公告取消Fan Meeting：因多重因素影響 (13:24)

王賢誌上月初曾率領《仔仔一堂》和《Boyscation Too》的成員，出席深水埗舉行的記者會，宣布今個月19、20日假座新蒲崗東蒲場館，舉行2場大型騷《We Are Boyscation Fan Meeting 2024》，不過昨天（11月30日）Boyscation的官方Ig貼出公告，稱活動取消。

公告全文如下：

「原定於2024年12月19-20日晚上7:45於九龍新蒲崗東蒲·胡李名靜體育館舉辦之『We Are Boyscation Fan Meeting 2024』，因多重因素的影響，主辦單位無法按計劃舉行這場演出，現決定取消上述活動。

我們向所有粉絲表示衷心的歉意，亦理解這對所有期待參加的粉絲們來說，是一個失望的消息，已購票的觀眾，將獲安排門票全數退款，見面會取消或若有機會延期的詳情有待落實後再另作公布。有關票務消息及其他後續處理方案，請密切留意主辦方的社交平台發佈最新消息，對於此事件帶來之不便，我們深表歉意。

1. 經內部購票的購票人仕，將會有專人個別聯絡你們有關全數退款

2. 經Cityline購票通或大麥網的購票人仕，將會獲得安排原路退款（請留意有關購票網站內公告）

特此公告

一堂文化娛樂」

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（即時娛樂）