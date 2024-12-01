魔海奇緣2｜張繼聰女兒有意當配音員兼拍戲 謝安琪爆張靖興趣多 (15:09)

張繼聰與7歲女兒張靖（Kakaball）首次父女檔上陣，為動畫電影《魔海奇緣2》配音，分別聲演「茂宜」及「茜美雅」。片中主角「慕安娜」，則由女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）聲演。

昨晚（11月30日）舉行電影首映禮，張繼聰與太太謝安琪（Kay）連同Kakaball，一家三口襯到絕出場，張靖表情多多，懂得擺出可愛甫士，接受訪問亦表現淡定，成為全場焦點。

張繼聰與女兒分開配音，配音導演逐句對白講一次，Kakaball就跟著講，大讚女兒叻女模仿能力高，僅花3小時便完成，事後表示很好玩，而配音難度屬於中等。

張繼聰爆Kakaball有興趣將來當配音員，亦可以跟爸爸拍戲，張繼聰說：「拍戲要視乎機會，做戲比較複雜，我一定是她的演技導師。因為背台詞好長，又可能有大人常講的廣東話俚語，小朋友未必完全明白，要為她講解，所以等準備好。」

謝安琪指女兒興趣多多包括音樂、舞蹈、藝術，樣樣都想試，除讓她學唱歌和跳舞，最近還學打鼓，張繼聰親自教女兒作歌。他們補充：「不想小朋友只顧玩手機，因此安排上興趣班，但絕不會強迫，好似女兒最近已放棄學彈琴，我們沒有所謂。」

為配合動畫角色，Sinnie悉心打扮穿上紅裙，Kakaball聲演她戲中妹妹，她們手拖手出場。首次為動畫配音，Sinnie緊張又驚慌，感謝配音導演的耐心指導和鼓勵，更教她如何護聲。她承認因不熟習，為戲中某些情節配音時，連續NG了數次。「因為要對嘴型，要配得似模似樣，有一幕戲我要表現出角色霸氣，聲線需與平日不同，結果NG幾次才慢慢掌握調節。」

（即時娛樂）